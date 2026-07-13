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Na jednej lodi dorazilo do Británie rekordných 128 migrantov
Na celkovo troch plavidlách dorazilo v piatok do Anglicka 225 migrantov, uviedlo britské ministerstvo vnútra.
Autor TASR
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Londýn 13. júla (TASR) — K pobrežiu Anglicka dorazila v piatok loď so 128 migrantmi na palube. Ide o rekordný počet migrantov na jednom plavidle, ktorému sa podarilo preplávať cez Lamanšský prieliv. Informovali o tom v nedeľu britské médiá, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AFP.
Na celkovo troch plavidlách dorazilo v piatok do Anglicka 225 migrantov, uviedlo britské ministerstvo vnútra.
Agentúra PA a stanica BBC uviedli, že 128 ľudí na jednej lodi prekonalo doterajší rekord 125 migrantov, zaznamenaný v septembri 2025.
Hovorca britského ministerstva vnútra pre AFP tento údaj nepotvrdil, uviedol však, že prevádzači podstupujú čoraz väčšie riziko a počet ľudí natlačených na plavidlá nespôsobilé na plavbu z roka na rok rastie.
Počet migrantov, ktorí sa tento rok dostali do Británie cez Lamanšský prieliv, však medziročne klesol. Podľa údajov ministerstva vnútra zverejnených v júli prišlo do krajiny počas prvého polroka 12.439 migrantov, čo predstavuje medziročný pokles o 41 percent.
Britská vláda v apríli podpísala s Francúzskom trojročnú dohodu na financovanie hliadok na severofrancúzskom pobreží, odkiaľ plavidlá s migrantmi najčastejšie vyrážajú.
Na celkovo troch plavidlách dorazilo v piatok do Anglicka 225 migrantov, uviedlo britské ministerstvo vnútra.
Agentúra PA a stanica BBC uviedli, že 128 ľudí na jednej lodi prekonalo doterajší rekord 125 migrantov, zaznamenaný v septembri 2025.
Hovorca britského ministerstva vnútra pre AFP tento údaj nepotvrdil, uviedol však, že prevádzači podstupujú čoraz väčšie riziko a počet ľudí natlačených na plavidlá nespôsobilé na plavbu z roka na rok rastie.
Počet migrantov, ktorí sa tento rok dostali do Británie cez Lamanšský prieliv, však medziročne klesol. Podľa údajov ministerstva vnútra zverejnených v júli prišlo do krajiny počas prvého polroka 12.439 migrantov, čo predstavuje medziročný pokles o 41 percent.
Britská vláda v apríli podpísala s Francúzskom trojročnú dohodu na financovanie hliadok na severofrancúzskom pobreží, odkiaľ plavidlá s migrantmi najčastejšie vyrážajú.