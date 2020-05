Paríž 8. mája (TASR) - Francúzsko hlásilo vo štvrtok 178 nových úmrtí na koronavírus SARS-CoV-2, čo je oproti predošlému dňu pokles o rovných 100. V krajine zároveň vôbec po prvý raz od konca marca klesol pod 3000 klesol počet osôb hospitalizovaných na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). Informovala agentúra AFP odolávajúc sa na najnovšie údaje tamojšieho ministerstva zdravotníctva.



Zmienený rezort uviedol, že ochoreniu COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, už vo Francúzsku - v nemocniciach aj domovoch s opatrovateľskou službou - celkovo podľahlo 25.987 ľudí. Najnižší denný prírastok za posledné týždne, a to 135 úmrtí, hlásilo Francúzsko 3. mája, pripomína AFP.



Okrem poklesu v počte úmrtí, hlásili z Francúzska vo štvrtok aj o 186 menej pacientov na JIS-kách, kde ich tak momentálne leží 2961. Agentúra AFP pripomenula, že je to vôbec prvýkrát od 25. marca, čo počet hospitalizovaných na týchto oddeleniach klesol pod 3000. V apríli, keď epidémia v krajine vrcholila, tam bolo hospitalizovaných viac ako 7000 pacientov.



Vo Francúzku klesol za ostatných 24 hodín aj celkový počet hospitalizovaných osôb s ochorením ochoreniu COVID-19. Nemocnice evidovali celkovo 23.208 pacientov, čo je o 775 menej než predošlý deň.



Francúzsko začne už od 11. mája uvoľňovať karanténne opatrenia prijaté v dôsledku pandémie. Informoval o tom vo štvrtok premiér Édouard Philippe s tým, že tento proces bude prebiehať pomalšie v tzv. červených zónach, ktoré sú sústredené na severe a východe krajiny a zahŕňajú Île-de-France (región Paríža), Hauts-de-France, Grand Est a Bourgogne-Franche-Comté. Patrí k nim aj zámorské územie Mayotte ležiace neďaleko Madagaskaru v Indickom oceáne.



V ostatných častiach krajiny, označených za zelené zóny, by sa mohli podľa od začiatku júna znovu otvárať stredné školy, kaviarne a reštaurácie za predpokladu, že tam nedôjde k výraznému nárastu počtu infikovaných osôb.