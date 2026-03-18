Na juhovýchode Anglicka zápasia s epidémiou meningitídy B, má už obete
Autor TASR
Londýn 18. marca (TASR) - Epidémia meningitídy B, ktorá prepukla v juhovýchodnom Anglicku, si v univerzitnom meste Canterbury vyžiadala životy dvoch mladých ľudí. Úrad verejného zdravia čaká na výsledky testov ďalších 11 ľudí. , čím by sa celkový počet potvrdených nakazených zvýšil na 20.
Prvý prípad nákazy bol nahlásený minulý piatok (13. marca). Počas víkendu zomreli jedna univerzitná študentka a jedna školáčka a niekoľko ďalších osôb bolo hospitalizovaných v kritickom stave. Infekcia bola podľa úradov spojená s miestnym nočným klubom Club Chemistry v meste Canterbury.
V súvislosti s tým britský premiér Keir Starmer vyzval mladých ľudí, ktorí navštívili klub 5., 6. alebo 7. marca, aby sa prihlásili a začali užívať predpísané antibiotiká. Zdravotní experti sa snažia identifikovať aj blízke kontakty nakazených.
Lekári po celej krajine dostali pokyn predpisovať antibiotiká každému, kto navštívil Club Chemistry medzi 5. a 7. marcom, ako aj študentom University of Kent, ktorí boli vyzvaní na preventívnu antibiotickú liečbu, aby sa zabránilo rozvoju ochorenia, aj keď sami ešte nemajú príznaky ochorenia.
AFP doplnila, že stovky študentov, ktorí si nos a ústa prekryli rúškami, stáli v stredu v kampuse University of Kent v radoch, aby sa dali zaočkovať proti meningitíde. Jedna zo študentiek, 18-ročná Holly Francisová, objasnila, že pre očkovanie sa rozhodla, aby „bola v extra bezpečí.“
Britský minister zdravotníctva Wes Streeting pre britskú stanicu BBC uviedol, že „všeobecné riziko (nákazy) je nízke, hoci samotné ochorenie je mimoriadne závažné“.
Meningitída B je závažná bakteriálna infekcia spôsobená baktériou Neisseria meningitidis skupiny B. Postihuje ochranné blany okolo mozgu a miechy (mozgové obaly) a môže sa rýchlo šíriť pri dlhodobom blízkom kontakte, napríklad pri bozkávaní alebo zdieľaní nápojov či elektronických cigariet.
Ak sa ochorenie včas nelieči, môže viesť k poškodeniu mozgu, strate sluchu, amputáciám končatín alebo smrti. Liečba zahŕňa antibiotiká, ktoré sa podávajú okamžite po podozrení na infekciu.
Preventívne očkovanie proti meningitíde B je v mnohých krajinách súčasťou očkovacieho kalendára pre deti a odporúča sa aj mladým dospelým v ohniskách epidémie.
V Británii sa deti bežne očkujú proti meningitíde B tromi dávkami vakcíny v ôsmom a 12. týždni a vo veku jedného roka. Ďalšia vakcína proti meningokokom skupín A, C, W a Y sa podáva vo veku 14 rokov.
