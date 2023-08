Na juhovýchode Nórska sa zrútil železničný most

Kodaň 14. augusta (TASR) - Na juhovýchode Nórska sa v pondelok zrútil železničný most. Viedol cez rieku, ktorá sa rozvodnila v dôsledku prívalových dažďov, informuje TASR podľa správy agentúry AP.



Stredná časť oceľového mosta cez rieku Lgen sa zosunula do vody "v dôsledku poškodenia" základovej časti mosta, informovala nórska štátna spoločnosť Bane NOR zodpovedná za železničnú infraštruktúru v krajine.



Na moste bola už pred týždňom pozastavená všetka doprava práve pre obavy z jeho zrútenia, ktoré tak teraz neohrozilo nijaké životy. Bane NOR v pondelok informovala, že začala skúmať rozsah poškodenia tohto mosta, ktorý bol postavený v roku 1957 a meria 172,5 metra.



Pre prívalové dažde evakuovali na juhovýchode Nórska v uplynulých dňoch tisícky ľudí. Tlaková níž Hans priniesla do severnej Európy záplavy a výpadky elektriny, vyžiadala si taktiež najmenej tri obete na životoch.



Pri dedine Braskereidfoss na juhu Nórska, kde sa nachádza vodná elektráreň, sa minulý týždeň natrhla hrádza. V susednom Švédsku sa zase v dôsledku záplav zosunul železničný násyp, čo spôsobilo vykoľajenie vlaku.