< sekcia Zahraničie
NEZVESTNÍ PLAVCI: Hľadajú ich na juhozápade Anglicka
Verejnosť zároveň požiadala, aby z bezpečnostných dôvodov nevstupovala do vody v tejto oblasti počas pokračujúceho vyšetrovania.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Londýn 25. decembra (TASR) - Britská polícia vo štvrtok potvrdila, že v priebehu dňa dostala z mesta Budleigh na juhozápade Anglicka správy o plavcoch v núdzi. Dvaja muži podľa nej zostávajú nezvestní aj napriek rozsiahlej záchrannej operácii, informuje TASR na základe televízie BBC.
Polícia v metropolitných grófstvach Devon a Cornwall bola v štvrtok doobeda privolaná na pláž v Budleigh v dôsledku obáv o ľudí vo vode.
Viacero plavcov sa záchranárom podarilo bezpečne dopraviť späť na breh. Niektorých na mieste ošetrili a časť preventívne previezli do nemocnice. Polícia dodala, že záchranári počas pátrania nenašli mužov vo veku okolo 40 a 60 rokov, a tak naďalej zostávajú nezvestní. Ich rodiny britské orgány kontaktovali.
„Pátranie pokračovalo celý deň v snahe nájsť dvoch mužov, o ktorých sa predpokladá, že sú stále vo vode. Po rozsiahlom pátraní na pobreží a na mori bola časť pátrania pobrežnej stráže ukončená o 17.00 h miestneho času (18.00 h SEČ),“ uviedla polícia.
Verejnosť zároveň požiadala, aby z bezpečnostných dôvodov nevstupovala do vody v tejto oblasti počas pokračujúceho vyšetrovania.
BBC objasňuje, že britskí meteorológovia tento týždeň vydali niekoľko varovaní pred silným vetrom, čo viedlo k zrušeniu viacerých oficiálnych aj neoficiálnych vianočných plaveckých podujatí.
Polícia v metropolitných grófstvach Devon a Cornwall bola v štvrtok doobeda privolaná na pláž v Budleigh v dôsledku obáv o ľudí vo vode.
Viacero plavcov sa záchranárom podarilo bezpečne dopraviť späť na breh. Niektorých na mieste ošetrili a časť preventívne previezli do nemocnice. Polícia dodala, že záchranári počas pátrania nenašli mužov vo veku okolo 40 a 60 rokov, a tak naďalej zostávajú nezvestní. Ich rodiny britské orgány kontaktovali.
„Pátranie pokračovalo celý deň v snahe nájsť dvoch mužov, o ktorých sa predpokladá, že sú stále vo vode. Po rozsiahlom pátraní na pobreží a na mori bola časť pátrania pobrežnej stráže ukončená o 17.00 h miestneho času (18.00 h SEČ),“ uviedla polícia.
Verejnosť zároveň požiadala, aby z bezpečnostných dôvodov nevstupovala do vody v tejto oblasti počas pokračujúceho vyšetrovania.
BBC objasňuje, že britskí meteorológovia tento týždeň vydali niekoľko varovaní pred silným vetrom, čo viedlo k zrušeniu viacerých oficiálnych aj neoficiálnych vianočných plaveckých podujatí.