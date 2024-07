Na juhu Albánska sa šíri lesný požiar, hasenie komplikujú horúčavy

Tirana 9. júla (TASR) - Vojaci a hasiči bojujú s lesným požiarom na juhu Albánska, ktorý sa šíri neďaleko hraníc s Gréckom - v čase vlny horúčav na Balkáne. Uviedlo to v utorok albánske ministerstvo obrany, píše TASR s odvolaním sa na tlačovú agentúru AFP.



Hasičom sa podarilo ovládnuť určité zóny, ale vysoké teploty a vietor urýchlili šírenie plameňov pri dedinách Dropull a Finiq, priblížilo ministerstvo.



Do hasenia požiaru v okolí dediny Dopull bolo nasadených aj 30 vojakov a helikoptéra Cougar, povedal albánsky minister obrany Niko Peleshi.



Horúčavy na Balkáne by mali trvať do konca týždňa, teploty v Albánsku prekročili v pondelok 40 stupňov Celzia.