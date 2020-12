Na juhu Bosny sa konajú komunálne voľby, prvé za uplynulých 12 rokov

Volič si dezinfikuje ruky pred vstupom do volebnej miestnosti v Mostare na juhu Bosny počas komunálnych volieb v nedeľu 20. decembra 2020. V bosnianskom etnicky rozdelenom meste ide o prvé miestne voľby za uplynulých 12 rokov. Bosnianski Moslimovia a katolícki Chorváti bojovali počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 - 1995 o kontrolu nad mestom. V Mostare sa komunálne voľby naposledy konali v roku 2008, keď bosniansky ústavný súd vyhlásil jeho volebné pravidlá za diskriminačné a nariadil ich zmenu. Foto: TASR/AP

Volič vhadzuje svoj hlas do volebnej urny v Mostare na juhu Bosny počas komunálnych volieb v nedeľu 20. decembra 2020. V bosnianskom etnicky rozdelenom meste ide o prvé miestne voľby za uplynulých 12 rokov. Bosnianski Moslimovia a katolícki Chorváti bojovali počas bosnianskej vojny v rokoch 1992 - 1995 o kontrolu nad mestom. V Mostare sa komunálne voľby naposledy konali v roku 2008, keď bosniansky ústavný súd vyhlásil jeho volebné pravidlá za diskriminačné a nariadil ich zmenu. Foto: TASR/AP

Mostar 20. decembra (TASR) - V meste Mostar na juhu Bosny a Hercegoviny sa v nedeľu konajú voľby do miestneho zastupiteľstva, prvé za uplynulých 12 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Rozpor medzi bosnianskymi Moslimami a tamojšími katolíckymi Chorvátmi, ktorí počas občianskej vojny v rokoch 1992-1995 zvádzali prudké boje o kontrolu nad týmto mestom, spôsobil, že v Mostare sa nekonali komunálne voľby od roku 2008, keď bosniansky ústavný súd vyhlásil jeho volebné pravidlá za diskriminačné a nariadil ich zmenu.Dominantné nacionalistické strany, moslimská SDA (Strana demokratickej akcie) a chorvátska HDZ (Chorvátske demokratické spoločenstvo) sa odvtedy nedokázali dohodnúť na úprave príslušnej legislatívy.Počas tohto obdobia Mostar so 113.000 obyvateľmi, známy malebnou osmanskou architektúrou, ako aj hlbokými etnickými rozdielmi, zaznamenal úpadok svojej infraštruktúry - na uliciach sa hromadili odpadky a tisícky obyvateľov sa odsťahovali do zahraničia.Nezhody spôsobili, že v meste nefunguje ani mestské zastupiteľstvo.K dohode medzi oboma stranami došlo v júni tohto roku s podporou Európskej únie a amerických diplomatov pôsobiacich v krajine. Popri zmienenej dvojici dominantných strán, ktoré si chcú udržať moc, sa uchádza o kreslá v mestskej rade i niekoľko multietnických subjektov.Rozhoduje sa o zložení 35-člennej mestskej rady, ktorá následne zvolí nového starostu mesta. Ljubo Beslič zo strany HDZ slúži ako súčasný starosta Mostaru bez mandátu, keďže jeho funkčné obdobie vypršalo už v roku 2013.Volebné miestnosti sú otvorené od 07.00 do 19.00 h SEČ a prvé čiastkové výsledky hlasovania sa očakávajú v noci. Vo zvyšku tejto balkánskej krajiny sa konali komunálne voľby 15. novembra.