Na juhu Británie dočasne obmedzili používanie vody

Londýn 16. júna (TASR) - Milióny ľudí v niektorých častiach na juhu Británie budú mať dočasne zakázané používať vodu na polievanie záhrad hadicami a napĺňanie bazénov. Vysoké teploty, ktoré v oblasti zavládli, totiž vyvolávajú rekordný dopyt po pitnej vode.



Dočasný zákaz sa týka obyvateľov grófstiev Kent a Sussex a platiť začne 26. júna.



S odvolaním sa na miestne úrady o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Spoločnosť South East Water objasnila, že dopyt po vode v júni prekonal rekordy napriek tomu, že spoločnosť dodáva denne do siete 120 miliónov litrov vody navyše.



Zákazom "používania hadíc" vodárenské spoločnosti regulujú dodávky vody v čase vysokého dopytu po nej a nízkej ponuky. Takto sa obmedzuje používanie vody na polievanie záhrad a umývanie áut hadicami, ako aj na napúšťanie bazénov.



Každému, kto poruší tento zákaz, môže byť uložená pokuta až do výšky 1000 libier (1168 eur).



Podľa údajov meteorologickej agentúry Anglicko vlani a v roku 2018 zažilo najhorúcejšie letá vo svojej histórii. Teploty sa v niektorých častiach krajiny vyšplhali na viac ako 40 stupňov Celzia.



V dôsledku dlhotrvajúceho obdobia sucha niektoré oblasti Anglicka už teraz zaznamenávajú prudký pokles hladiny vody vo vodných nádržiach.



Podobná situácia je aj v Škótsku, kde tamojšia agentúra pre ochranu životného prostredia (SEPA) vyhlásila pre všetky regióny pohotovosť pre nedostatok vody a varovala, že do konca júna bude jej výrazný nedostatok pociťovať tretina škótskeho územia.



"Naše rieky a jazerá sú pod obrovským tlakom a je jasné, že na ich ochranu budú potrebné ďalšie opatrenia," povedal vedúci oddelenia vodného plánovania SEPA Nathan Critchlow-Watton.