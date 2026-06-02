Na juhu Česka zaznamenali dve slabšie tornáda
Novinky uvádzajú, že k vzniku tornád prispela napríklad vyššia vlhkosť či výskyt búrok.
Autor TASR
Praha 2. júna (TASR) - Pri nedeľňajších búrkach sa na juhu Česka objavili dve slabšie tornáda, uviedli v pondelok meteorológovia. Jedno bolo zaznamenané pri meste Netolice a druhé neďaleko Týna nad Vltavou, informuje TASR podľa správy portálu Novinky.cz.
Prvé tornádo sa vyskytlo juhovýchodne od mesta Netolice po 15.00 h, pravdepodobne v obciach Chvalovice, Babice a Strýčice, uviedol Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na sociálnej sieti Facebook. Počasie spôsobilo v oblasti škody, no doposiaľ nie je možné určiť, v akom rozsahu ich zapríčinilo práve tornádo.
Druhé veľmi slabé tornádo vzniklo približne v tom istom čase ako prvé a zaznamenali ho v obci Záluží, neďaleko Týna nad Vltavou.
Novinky uvádzajú, že k vzniku tornád prispela napríklad vyššia vlhkosť či výskyt búrok. ČHMÚ upozornil, že slabšie tornáda sú v krajine pomerne bežným javom a ročne sa ich zaznamená niekoľko.
