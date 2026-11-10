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LETECKÁ TRAGÉDIA: Lietadlo so šiestimi cudzincami havarovalo

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Na mieste prebiehajú záchranné operácie.

Autor TASR
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Manila 10. novembra (TASR) - Súkromné lietadlo so šiestimi cudzincami na palube v utorok havarovalo v južnej časti Filipín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Na mieste prebiehajú záchranné operácie. Úrady podľa predstaviteľa agentúry pre mimoriadne situácie v meste Digos v provincii Davao del Sur Jomara Calleda nemohli bezprostredne potvrdiť, či cestujúci a posádka pri havárii zahynuli.

Čínska tlačová agentúra Sin-chua s odvolaním sa na miestneho predstaviteľa napísala, že obyvatelia videli lietadlo letieť nízko nad zemou predtým, ako narazilo do útesu. Letelo údajne z mesta Butuan na severe ostrova Mindanao a ľudia na jeho palube si boli pozrieť zvrchu sopku Apo.
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