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OBROVSKÝ POŽIAR: Z obľúbenej turistickej destinácie evakuovali ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Horí približne 1700 hektárov pôdy. Viac ako 2300 domácností zostalo bez elektriny.

Autor TASR
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Paríž 21. júla (TASR) - V departemente Var na juhu Francúzka sa šíri lesný požiar, ktorý si v utorok vyžiadal evakuáciu takmer 400 obyvateľov viacerých obcí. Agentúra AFP o tom informovala s odvolaním sa na prefekta tohto departementu Simona Barbreho, píše TASR.

Požiar sa veľmi rýchlo šíri dolu po hrebeni Gros Bessillon, čo sa vzhľadom na klimatické podmienky a slabnúci vietor vôbec neočakávalo,“ povedal Barbre.

Evakuácie prebehli podľa jeho slov v okolí obcí Cotignac, Montfort-sur-Argens a Correns. Prefekt dodal, že horí približne 1700 hektárov pôdy. Viac ako 2300 domácností zostalo bez elektriny.

Podľa francúzskej meteorologickej služby Meteo-France vyvolali extrémne riziko vzniku lesných požiarov v tejto oblasti práve veľmi suché podmienky.

Francúzsko v súčasnosti bojuje s viacerými požiarmi. Jeden z nich sužuje oblasť Bordeaux na juhozápade krajiny. Pri jeho hasení prišli v utorok o život dvaja hasiči. Prezident Emmanuel Macron vyjadril na sieti X sústrasť ich rodinám.

S plameňmi už deviaty deň po sebe bojovali aj na ostrove Korzika v blízkosti obce Corte. Požiar, ktorý vypukol pred piatimi dňami po údere blesku, hlásia francúzske úrady aj v odľahlej časti územia Écrins v Alpách.
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