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Na juhu Francúzska po vlne horúčav vypukol rozsiahly lesný požiar
S požiarom v departementoch Hérault a Aude bojovali od stredy popoludnia stovky hasičov.
Autor TASR
Paríž 2. júla (TASR) - V departemente Hérault na juhu Francúzska vypukol v stredu popoludní rozsiahly lesný požiar, ktorý sa následne rýchlo rozšíril aj do susedného regiónu Aude. Do 23:00 h v stredu oheň spálil 800 hektárov porastov, uviedli miestne úrady podľa webu denníka Le Monde.
S požiarom v departementoch Hérault a Aude bojovali od stredy popoludnia stovky hasičov. Šíreniu požiaru pomohlo sucho, vysoké teploty a silný vietor. Podľa prefektúry sa oheň v niektorých úsekoch podarilo dostať pod kontrolu; na väčšine požiariska však nie je zvládnutý.
Hasiči zasahovali v náročných podmienkach: ide o kopcovitý a miestami aj ťažko dostupný až neprístupný terén. Do likvidácie ohňa aj preto nasadili hasičské lietadlá a vrtuľník.
Z obcí Pouzols-Minervois a Mailhac ohrozených lesným požiarom bolo evakuovaných približne 200 ľudí.
Dva menšie požiare vypukli aj v okolí miest Rognac a Lançon-Provence v blízkosti Marseille, uviedli miestni hasiči.
V oboch mestách bolo nariadených niekoľko preventívnych evakuácií, pričom hasiči sa zamerali na okolie zálivu Fos-sur-Mer, kde sa nachádza jedna z najväčších priemyselných zón v Európe vrátane približne 30 lokalít klasifikovaných podľa smernice Seveso 2 ako miesta, kde sa vykonávajú nebezpečné činnosti.
Kvôli riziku požiaru boli v stredu pre verejnosť uzavreté mnohé lesné oblasti, najmä v departementoch Var a Bouches-du-Rhône. V druhom uvedenom departemente bude vo štvrtok uzavretých 22 z 25 lesných oblastí s úplným zákazom vstupu.
Požiar v departementoch Hérault a Aude - prvý takéhoto rozsahu vo Francúzsku v tomto roku - oživuje spomienku na rozsiahly požiar v masíve Corbires na francúzskom pobreží Stredozemného mora, ktorý sa v auguste 2025 prehnal porastmi s rozlohou približne 17.000 hektárov porastov, píše TASR.
S požiarom v departementoch Hérault a Aude bojovali od stredy popoludnia stovky hasičov. Šíreniu požiaru pomohlo sucho, vysoké teploty a silný vietor. Podľa prefektúry sa oheň v niektorých úsekoch podarilo dostať pod kontrolu; na väčšine požiariska však nie je zvládnutý.
Hasiči zasahovali v náročných podmienkach: ide o kopcovitý a miestami aj ťažko dostupný až neprístupný terén. Do likvidácie ohňa aj preto nasadili hasičské lietadlá a vrtuľník.
Z obcí Pouzols-Minervois a Mailhac ohrozených lesným požiarom bolo evakuovaných približne 200 ľudí.
Dva menšie požiare vypukli aj v okolí miest Rognac a Lançon-Provence v blízkosti Marseille, uviedli miestni hasiči.
V oboch mestách bolo nariadených niekoľko preventívnych evakuácií, pričom hasiči sa zamerali na okolie zálivu Fos-sur-Mer, kde sa nachádza jedna z najväčších priemyselných zón v Európe vrátane približne 30 lokalít klasifikovaných podľa smernice Seveso 2 ako miesta, kde sa vykonávajú nebezpečné činnosti.
Kvôli riziku požiaru boli v stredu pre verejnosť uzavreté mnohé lesné oblasti, najmä v departementoch Var a Bouches-du-Rhône. V druhom uvedenom departemente bude vo štvrtok uzavretých 22 z 25 lesných oblastí s úplným zákazom vstupu.
Požiar v departementoch Hérault a Aude - prvý takéhoto rozsahu vo Francúzsku v tomto roku - oživuje spomienku na rozsiahly požiar v masíve Corbires na francúzskom pobreží Stredozemného mora, ktorý sa v auguste 2025 prehnal porastmi s rozlohou približne 17.000 hektárov porastov, píše TASR.