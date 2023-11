Na juhu Gazy zahynula zamestnankyňa WHO s manželom, bratmi aj dieťaťom

Gaza 22. novembra (TASR) - Pri bojoch v Pásme Gazy zahynula aj zamestnankyňa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), spoločne so svojím manželom, dvoma bratmi aj šesťmesačným potomkom. Oznámil to šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



"Nemám slová, ktorými by som opísal náš zármutok," napísal Tedros v utorok večer na platforme X, predtým známej ako Twitter. Podľa DPA ide pravdepodobne o vôbec prvé úmrtie v radoch WHO od začiatku vojny v Gaze, Tedros to však explicitne nepovedal.



WHO informovala, že zmienená 29-ročná zamestnankyňa utiekla do domu svojich rodičov na juhu Pásma Gazy zo severnej časti tejto palestínskej enklávy, konkrétne z mesta Gaza. Rodičovský dom sa však následne stal terčom bombardovania.



Najviac mŕtvych humanitárnych pracovníkov hlási od začiatku konfliktu v Gaze Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom (UNRWA). Tvrdí, že pri tamojších bojoch zahynulo už 108 jej zamestnancov. Okrem toho bolo v Gaze zasiahnutých aj najmenej 67 zariadení OSN, z toho 17 v priamych útokoch, informoval nedávno šéf UNRWA Philippe Lazzarini.



"Väčšina z nich sa nachádzala v strednej a južnej časti (Pásma Gazy), kde bolo ľuďom sľúbené bezpečie," povedal. "Ľudí už nedokážeme ochrániť ani pod vlajkou OSN," dodal.