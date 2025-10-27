< sekcia Zahraničie
Na juhu Izraela prvýkrát od útoku Hamasu zrušia výnimočný stav
Tel Aviv 27. októbra (TASR) - Na juhu Izraela od utorka zrušia výnimočný stav, ktorý vyhlásili po útoku militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023. Oznámil to v pondelok izraelský minister obrany Jisrael Kac. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Výnimočný stav umožňoval armáde obmedzovať verejné zhromaždenia a uzatvárať určité oblasti. Vyhlásený bol ráno 7. októbra 2023 v celom Izraeli, no neskôr ho obmedzili na juh krajiny.
Rozhodnutie nepredĺžiť platnosť výnimočného stavu podľa Kaca odráža „novú bezpečnostnú realitu“ na juhu Izraela, ktorú sa podľa neho podarilo dosiahnuť vojenským ťažením proti Hamasu v Pásme Gazy. V pobrežnej enkláve platí od 10. októbra tohto roka prímerie medzi Hamasom a Izraelom.
Vojnu v Pásme Gazy vyvolal útok palestínskych kománd vedených Hamasom na juh Izraela spred dvoch rokov, pri ktorom pripravili o život približne 1200 ľudí a 251 ďalších odvliekli ako rukojemníkov. Na základe dohody o prímerí prepustil Hamas posledných 20 živých rukojemníkov a odovzdal ostatky 15 z 28 mŕtvych zajatcov. Hnutie ostatky zvyšných rukojemníkov vracia postupne.
Izrael v odvete za útok spustil bombardovanie a podzemné operácie, ktoré si podľa gazských úradov vyžiadali viac než 68.000 obetí a spôsobili rozsiahlu deštrukciu oblasti. OSN považuje údaje o obetiach, ktoré však nerozlišujú medzi civilistami a bojovníkmi, za spoľahlivé.
