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Na juhu Libanonu prvýkrát od prímeria zomreli izraelskí vojaci

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Ide o prvé obete na izraelskej strane od uzavretia prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh v júni.

Autor TASR
Bejrút 6. augusta (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila smrť dvoch svojich vojakov počas bojových operácií v južnom Libanone, ďalší štyria majú vážne zranenia. Ide o prvé obete na izraelskej strane od uzavretia prímeria medzi Izraelom a libanonským militantným hnutím Hizballáh v júni. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Smrť vojakov armáda ohlásila niekoľko hodín po novej vlne izraelských leteckých útokov v Libanone po údajnom porušení prímeria zo strany Hizballáhu. Pri útokoch zomrel jeden človek a 12 ďalších sa zranilo.

Pre stredajšie útoky vyjednávači Izraela a Libanonu predčasne ukončili svoje rokovania, ktorí sa v ten istý deň začali v Ríme a ich témou mala byť implementácia dohody z 26. júna. Izrael by sa na základe nej mal postupne stiahnuť z južného Libanonu a výmenou za odzbrojenie Hizballáhu odovzdať kontrolu v tomto regióne libanonskej armáde.
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