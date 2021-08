Na juhu Mexika zabili prokurátora vyšetrujúceho násilie v komunitách

Mexiko 11. augusta (TASR) – V štáte Chiapas na juhu Mexika zabili prokurátora vyšetrujúceho násilné udalosti súvisiace s vytvorením miestnej sebaobrannej ozbrojenej skupiny. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie justičné zdroje.



Gregoria Péreza Gómeza našli mŕtveho v jeho aute na ulici v meste San Cristóbal de las Casas v utorok večer, oznámila ešte v ten deň prokuratúra v Chiapase. Tento domorodý prokurátor mal na starosti vyšetrovanie násilných udalostí, ku ktorým došlo v samosprávnej oblasti Pantelhó.



Gregorio Pérez sa minulý piatok v Pantelhó zúčastnil na stretnutí federálnej vlády a chiapaskej štátnej správy s komisiou miestnych komunít s cieľom objasniť udalosti, ku ktorým došlo v júli.



V stredu 7. júla skupina ozbrojencov zaútočila na radnicu v Pantelhó a dostala sa do potýčok s konkurenčnou skupinou. Tisíce obyvateľov z vidieckych komunít opustili svoje domovy. Zranených bolo niekoľko príslušníkov bezpečnostných síl, ktorí vstúpili do mesta, aby sa tam pokúsili obnoviť poriadok.



K útoku sa prihlásili členovia novovzniknutého sebaobranného hnutia El Machete (Mačeta). Vyhlásili, že chcú z oblasti „vykázať najatých vrahov, obchodníkov s drogami a organizovaný zločin".



Sebaobranné hnutia sa v Mexiku začali rozrastať v 90. rokoch minulého storočia, pripomína AFP. Predovšetkým to bolo v južnom štáte Guerrero a v poslednom čase aj v susednom štáte Michoacán. Podľa odhadov pôsobí v krajine približne 50 takýchto skupín.