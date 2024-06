Na juhu Nemecka zaznamenali zrážky, ktoré sa objavia raz za sto rokov

Berlín 4. júna (TASR) - Vo viacerých oblastiach na juhu Nemecka v uplynulých dňoch zaznamenali úhrn zrážok, ktorý sa zvyčajne vyskytuje len raz za 50 až 100 rokov. Vyplýva to z predbežných údajov nemeckej meteorologickej služby (DWD), informuje TASR podľa agentúry DPA.



Silné nepretržité dažde a záplavy spôsobili v najjužnejších spolkových krajinách Bavorsko a Bádensko-Württembersko rozsiahle narušenie na niekoľko dní. Od piatkového večera tam neustále zasahujú desaťtisíce hasičov a záchranárov.



V dôsledku povodní zahynuli už najmenej štyria ľudia a aspoň jeden hasič je nezvestný. Pre rozvodnené rieky spôsobené prudkými lejakmi z domovov dosiaľ evakuovali tisíce ľudí.



Meteorológ z DWD Thomas Deutschländer uviedol, že súčasnú úroveň zrážok možno označiť za udalosť, ktorá sa vyskytuje raz za storočie. Podľa neho to je nezvyčajné, ale nie úplne výnimočné. "Všetko je to trochu predbežné, musíme ešte skontrolovať údaje," zdôraznil s tým, že stanice niekedy pri meraní zlyhali alebo namerané dáta boli príliš nízke.



Celkovo 20 z 30 meteorologických staníc na juhu Nemecka ukazovalo mimoriadne vysokú hladinu vody, píše DPA. Deutschländer vysvetlil, že niektoré extrémne hodnoty súvisia so zrážkami počas jedného dňa, iné zase so zrážkami počas troch po sebe nasledujúcich dní.