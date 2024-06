Na juhu Pásma Gazy v bojoch zomreli štyria izraelskí vojaci

Jeruzalem 11. júna (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že štyria jej vojaci boli zabití v bojoch na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Vojaci zomreli v bojoch v pondelok, uviedla armáda vo vyhlásení, pričom okolnosti bližšie nešpecifikovala. Niektoré izraelské médiá vrátane rozhlasovej stanice Armádne rádio, ktoré spadá pod ministerstvom obrany, však uviedli, že vojaci zahynuli v dôsledku výbuchu v budove v meste Rafah vo štvrti Šabúra.



Spravodajský web The Times of Israel uviedol, že pri výbuchu sa tiež zranilo sedem vojakov, piati z nich utrpeli vážne zranenia.



Ozbrojené krídlo palestínskeho hnutia Hamas v pondelok uviedlo, že jeho bojovníkom sa podarilo vyhodiť do vzduchu budovu v Rafahu v oblasti utečeneckého tábora Šabúra, v ktorej sa ukrývali "sionistické sily". Podľa Hamasu v dôsledku výbuchu niekoľkí izraelskí vojaci zomreli alebo utrpeli zranenia.



Celkovo od začiatku vojny v Pásma Gazy zaznamenala izraelská armáda už 298 strát na životoch, uvádza sa vo vyhlásení armády.



V uliciach Rafahu bojujú palestínski militanti a izraelská armáda od spustenia izraelského pozemného útoku v tomto meste na začiatku mája. Mnohé zahraničné krajiny vrátane spojenca Izraela USA takúto operáciu kritizujú pre obavy o bezpečnosť palestínskych civilistov ukrývajúcich sa v meste.



Vojna v Pásme Gazy vypukla vlani 7. októbra po útoku hnutia Hamas na juh Izraela, pri ktorom zomrelo takmer 1200 ľudí. Odvetné vzdušné útoky Izraela a neskôr aj pozemná operácia do Pásma Gazy si podľa gazských úradov vedených Hamasom pritom vyžiadali už životy vyše 37.000 ľudí.