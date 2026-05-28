Na juhu Poľska sa začal odchyt medveďov po smrteľnom útoku na ženu
V obci Bukowsko nastražené pasce zatiaľ nepriniesli výsledok.
Autor TASR
Rzešov 28. mája (TASR) - Na juhu poľského Podkarpatského vojvodstva pri hraniciach so Slovenskom po smrteľnom útoku medveďa na ženu odchytávajú medveďov hnedých a pripravujú ďalšie opatrenia v hodnote 16 miliónov zlotých (3,78 milióna eur). Ochranári zatiaľ odchytili osem jedincov, z ktorých siedmim nasadili GPS obojky na monitorovanie pohybu. Dve problémové medvedice presunuli do vzdialených lesných oblastí. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Hovorca Regionálneho riaditeľstva ochrany životného prostredia (RDOŠ) v Rzešove Lukasz Lis uviedol, že akcia sa začala pred týždňom v obciach Solina a Baligrod. Jedného mladého medveďa označili mikročipom, pretože bol príliš malý na nasadenie obojka.
„Podarilo sa odchytiť dve mladé samice z Wolkowye, ktoré sa pravidelne objavovali v blízkosti ľudských obydlí a spôsobovali konflikty v obývaných oblastiach,“ uviedol Lis. Obe zvieratá podľa neho premiestnili do odľahlých lesov.
V obci Bukowsko nastražené pasce zatiaľ nepriniesli výsledok. V apríli tam medveď usmrtil 58-ročnú ženu, po čom miestna samospráva požiadala o odchyt agresívneho jedinca.
Projekt v hodnote viac ako 16 miliónov zlotých zahŕňa aj vytvorenie zásahovej skupiny, inštaláciu kontajnerov odolných proti medveďom, výsadbu ovocných stromov v lesoch a vznik databázy incidentov. Program financovaný prevažne z fondov EÚ má trvať do konca roka 2029 s cieľom znížiť konflikty medzi ľuďmi a medveďmi bez usmrcovania zvierat.
Lis upozornil na pripravované opatrenia na plašenie medveďov pohybujúcich sa pri domoch. Poľský Sejm v polovici mája schválil novelu zákona, ktorá poľovníkom umožní používať pri odstrašovaní medveďov a zubrov brokovnice s gumovými projektilmi. Zákon čaká na podpis prezidenta.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
