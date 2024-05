Na juhu Ruska sa začalo cvičenie s taktickými jadrovými zbraňami

Moskva 21. mája (TASR) - Rusko v utorok oznámilo začiatok prvej fázy plánovaných vojenských manévrov s použitím taktických jadrových zbraní neďaleko Ukrajiny. Podľa Moskvy ide o reakciu na "hrozby" zo strany Západu, uvádza TASR podľa správy agentúry AFP.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že cvičenie prebieha v Južnom vojenskom okruhu, ktorý hraničí s Ukrajinou a jeho súčasťou sú aj okupované ukrajinské územia.



Manévre overia bojovú pripravenosť armády a nestrategických jadrových zbraní s cieľom zaistiť "územnú celistvosť a suverenitu" Ruskej federácie. Zároveň sú odpoveďou na "provokatívne vyjadrenia a vyhrážky niektorých západných predstaviteľov," píše sa vo vyhlásení rezortu obrany.



Do prvej fázy sú podľa neho zahrnuté balistické strely krátkeho doletu Iskander aj aerobalistické hypersonické rakety Kinžal. Podľa Reuters je súčasťou aj nácvik nakladania odpaľovacích vozidiel, jazda na určené odpaľovacie miesta či nakladanie lietadiel.



Moskva vopred avizovala, že do manévrov sa zapoja raketové formácie Južného vojenského okruhu, letectvo a námorné sily.



Taktické jadrové zbrane sú určené na útok proti nepriateľským jednotkám a ničenie ich zbraní na bojisku. V porovnaní so strategickými jadrovými zbraňami, ktoré sú schopné ničiť celé mestá, majú relatívne menší dosah a nižšiu účinnosť.



Šéf Kremľa Vladimir Putin manévre nariadil ešte začiatkom mája po sérii vyjadrení západných predstaviteľov v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Francúzsky prezident Emmanuel Macrona napríklad opakovane nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Britský minister zahraničných vecí David Cameron zase povedal, že Kyjev má právo útočiť zbraňami poskytnutými Západom na ruské územie.