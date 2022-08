Na juhu Španielska archeológovia objavili veľkú megalitickú stavbu

Madrid 20. augusta (TASR) - Archeológovia objavili v južnom Španielsku jednu z najväčších megalitických stavieb v Európe. Tvorí ju viac ako 500 stojacich menhirov pri rieke Guadiana neďaleko hranice s Portugalskom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Pozemok s rozlohou približne 600 hektárov bol vyčlenený na pestovanie avokáda. Pred udelením povolenia regionálne úrady požiadali o archeologický prieskum.



"Toto je najväčšia a najrozmanitejšia kolekcia menhirov zoskupených na Pyrenejskom polostrove," povedal archeológ Jose Antonio Linares z univerzity v Huelve. Odhaduje, že najstaršie menhiry v lokalite La Torre-La Janera na ľavom brehu rieky Guadiana boli vztýčené v druhej polovici šiesteho alebo piateho tisícročia pred našim letopočtom.



"Je to veľké megalitické miesto v Európe," povedal. Tvorí ho veľké množstvo rôznych stojacich kameňov, dolmenov (kamenné bloky prekryté iným kameňom), mohýl, kamenných schránok a rôznych ohrád. Výška kameňov bola od jedného do troch metrov



„Najčastejším nálezom boli stojace kamene, pričom 526 z nich stále stálo alebo ležalo na zemi,“ uviedli vedci v článku uverejnenom v odbornom časopise Trabajos de Prehistoria.



Väčšina menhirov bola zoskupená do 26 "stĺporadí" a dvoch cromlechov (kamenných kruhov) na vrcholoch kopcov s výhľadom na východ, aby bolo možné sledovať východ slnka počas letného a zimného slnovratu a jarnej a jesennej rovnodennosti, uviedli vedci.