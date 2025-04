Na juhu Španielska si víchrica s lejakom vyžiadala tri životy

Madrid 4. apríla (TASR) - Traja ľudia prišli o život pri silnej víchrici a lejakoch, ktoré v piatok zasiahli juh Španielska. Obete boli zo skladu na farme neďaleko Sevilly, ktorému vietor strhol strechu. Oznámili to tamojšie úrady, píše TASR podľa agentúry AFP.



Sklad sa nachádza pri približne 30-tisícovom meste Coria del Río ležiacom asi 15 kilometrov južne od Sevilly. Záchranárov tam privolali telefonicky; volajúci oznámil, že vietor strhol strechu skladu a poškodil jeho steny. Na mieste našli troch mŕtvych, priblížila hovorkyňa záchrannej služby.



Španielska meteorologická služba AEMET vydala v piatok výstrahu pred silným vetrom a prudkými lejakmi pre veľkú časť Andalúzie, kde ležia aj obe zmienené mestá. Zrážky do regiónu prináša tlaková níž Nuria, ktorá zasiahla aj susedné Portugalsko.



Podľa miestnych meteorológov ide o už piate takéto silné lejaky, ktoré zasiahli Španielsko od začiatku marca. V marci napadlo v Španielsku v priemere 2,5-krát viac zrážok, než je mesačný priemer. Celkovo si nedávne lejaky spojené so silným vetrom vyžiadali už najmenej desať životov.