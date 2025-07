Na juhu Sýrie zavládol po týždni násilností pokoj

Damask 20. júla (TASR) - Z juhosýrskej provincie Suwajdá hlásia po týždni sektárskeho násilia relatívny pokoj. Konštatovalo to Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré vo svojej aktualizovanej bilancii spresnilo, že vlna násilností na juhu Sýrie si vyžiadala viac ako 1000 obetí.



Sýrske ministerstvo vnútra v noci na nedeľu uviedlo, že z mesta Suwajdá sa stiahli všetci kmeňoví bojovníci a že „strety v mestských štvrtiach boli zastavené“, informovala agentúra AFP, píše TASR. AFP uviedla, že vládne bezpečnostné zložky zablokovali cesty vedúce do provincie, aby bojovníkom z beduínskych kmeňov zabránili v presunoch.



Aj hovorca sýrskej kmeňovej a klanovej rady v sobotu večer pre televíziu al-Džazíra potvrdil, že kmeňoví bojovníci opustili mesto Suwajdá „v reakcii na výzvu (sýrskeho) prezidenta (Ahmada Šaru) a podmienky dohody (o prímerí)“ oznámenej v sobotu.



Očití svedkovia pre agentúru AFP uviedli, že na okraji mesta Suwajdá už nepočuť streľbu. Dodali, že na vstup do mesta sa pripravujú konvoje s humanitárnou pomocou.



V meste Suwajdá, kde žije približne 150.000 ľudí, sú obyvatelia uväznení vo svojich domovoch bez elektriny a vody. Zásoby potravín sú tiež nedostatočné, doplnila AFP.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu 13. júla, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov, ozbrojené kmene z iných častí krajiny, ako aj Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov. Podľa SOHR si ozbrojené potýčky medzi nimi vyžiadali najmenej 940 obetí.



Svedkovia, drúzske frakcie a SOHR počas násilností obvinili sýrske vládne sily z toho, že po svojom vstupe do provincie Suwajdá - začiatkom tohto týždňa - sa spoločne s beduínmi podieľali na násilnostiach vrátane mimosúdnych popráv.



Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v sobotu v provincii Suwajdá vyhlásil prímerie a zopakoval svoj sľub, že nové vedenie Sýrie bude chrániť etnické a náboženské menšiny.



Osobitný vyslanec USA pre Sýriu Tom Barrack v nedeľu upozornil, že Sýria sa nachádza na „kritickej križovatke“. Zdôraznil, že „mier a dialóg musia zvíťaziť – a musia zvíťaziť teraz“.



„Všetky frakcie musia okamžite zložiť zbrane, zastaviť potýčky a vystúpiť z cyklu kmeňovej pomsty,“ napísal Barrack v príspevku na sieti X. Upozornil, že „brutálne činy bojujúcich frakcií v teréne podkopávajú autoritu vlády a narúšajú akékoľvek zdanie poriadku“.



Šarovo oznámenie o prímerí v sobotu prišlo len niekoľko hodín po tom, čo Spojené štáty informovali, že vyrokovali prímerie medzi sýrskou vládou a Izraelom, ktorý začiatkom týždňa bombardoval vládne sily v provincii Suwajdá aj v samotnom Damasku.



Izrael, ktorý má vlastnú drúzsku komunitu, uviedol, že koná na obranu tejto etnickej skupiny, ako aj na presadenie svojich požiadaviek na úplnú demilitarizáciu juhu Sýrie.



Medzi obeťami konfliktu na juhu Sýrie je podľa najnovšej bilancie SOHR 336 drúzskych bojovníkov a 298 drúzskych civilistov, z ktorých 194 bolo „popravených príslušníkmi ministerstva obrany a vnútra“. O život prišlo aj 342 príslušníkov sýrskych vládnych bezpečnostných zložiek a 21 sunnitských beduínov, z ktorých traja boli civilisti „popravení drúzskymi bojovníkmi“. Ďalších 15 príslušníkov vládnych síl bolo zabitých pri izraelských útokoch, doplnilo SOHR.