Na juhu Talianska zaznamenali zemetrasenie s magnitúdou 4,0
Autor TASR
Rím 1. septembra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 4,0 v pondelok zasiahlo oblasť neďaleko mesta Neapol na juhu krajiny, uviedli tamojší predstavitelia. Doposiaľ neboli hlásené žiadne obete či škody, informuje TASR podľa správy agentúr DPA a ANSA.
Národný ústav pre geofyziku a vulkanológiu (INGV) oznámil, že zemetrasenie sa podarilo zdokumentovať o 4.55 h ráno. Predchádzala mu séria slabších otrasov – celkovo ich zaznamenali okolo 40. Zemetrasenie nastalo v hĺbke menej ako jeden kilometer a jeho epicentrum sa nachádzalo v blízkosti mesta Pozzuoli v oblasti Campi Flegrei v regióne Kampánia. V uplynulých mesiacoch zasiahli tento región viaceré otrasy vrátane zemetrasenia s magnitúdou 4,6, ku ktorému došlo v júni.
Úrady vydali zvýšenú výstrahu a vyzývali miestnych obyvateľov na opatrnosť. V rámci preventívnych opatrení sa pozastavila prevádzka vlakov.
