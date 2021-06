Na južnej Morave budú musieť zbúrať až 150 domov

Praha 30. júna (TASR) - Na južnej Morave v okrese Břeclav a Hodonín, ktoré minulý týždeň vo štvrtok zasiahli silné búrky a tornádo, budú musieť zbúrať až 150 domov. Toto číslo však nemusí byť konečné, oznámil šéf juhomoravských hasičov Jiří Pelikán.



Česká spravodajská televízia ČT24 uvádza, že v Hodoníne je na demoláciu určených 12 domov, v Lužiciach osem, v Mikulčiciach i v Hruškách po 53 domov a v obci Moravská Nová Ves 22.



Pelikán však uviedol, že v Moravskej Novej Vsi neboli prehľadané ešte všetky objekty, preto je možné, že počet domov určených na demoláciu stúpne.



Hasiči chcú tiež do konca týždňa vyčistiť domy a ulice od všetkých ruín a odpadkov.



"Vždy niečo odpraceme a ráno sa tam objaví nová hromádka, keďže si ľudia vypratávajú domy. Komplikuje to dopravu, preto chceme do konca týždňa odviesť všetko aj z domov," uviedol Pelikán.



Juhomoravský hajtman (župan) Jan Grolich uviedol, že najnovšie búrky – zo stredy tohto týždňa – nespôsobili v regióne väčšie škody, strhli však plachty zo striech približne 70 domov.



Silné búrky a tornádo zasiahli minulý týždeň vo štvrtok okresy Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji. Zahynulo šesť ľudí a zranenia utrpelo približne 200 ďalších. ČT24 pripomína, že bolo poškodených až 1200 budov.