Na Kamčatke uviazli kosatky. Záchranárom sa ich podarilo vyslobodiť

Moskva 4. októbra (TASR) - Rodinku štyroch kosatiek, ktoré uviazli v stredu v zanesenom ústí rieky na Kamčatke, sa podarilo záchranárom v piatok dostať naspäť do oceánu. Oznámil to ruský minister pre núdzové situácie Alexandr Kurenkov, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ruské ministerstvo zároveň zverejnilo videá zo záchrannej akcie dvoch dospelých kosatiek a dvoch mláďat na sociálnej sieti Telegram.



Záchranári a dobrovoľníci polievali kosatky vodou od stredy a čakali na príliv, aby ich mohli odtlačiť späť do mora. Prvý pokus počas prílivu nevyšiel, podarilo sa to až počas prílivu v piatok.