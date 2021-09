Na kanadského premiéra Trudeaua hádzali z davu kamene

Toronto 7. septembra (TASR) - Na kanadského premiéra Justina Trudeaua hádzali neznámi ľudia kamene počas návštevy mesta London v provincii Ontário, kam zavítal v pondelok v rámci svojej predvolebnej kampane. Informoval o tom denník The Washington Post.



K incidentu došlo, keď Trudeau nastupoval do autobusu. Na videonahrávke zverejnenej na sociálnych sieťach možno vidieť, ako niekto jeho smerom hádže hŕstku kameňov. Spolu s premiérom sa v tom čase blízko vchodu do autobusu nachádzalo aj niekoľko novinárov.



Trudeau neskôr reportérom povedal, že ho niekoľko kameňov možno zasiahlo do pleca, a tento incident prirovnal k tomu, ako naňho v roku 2016 hodila jedna žena tekvicové semienka.



"Bolo tam trochu kameňov... Nejde o nič vážne," uviedol Trudeau.



Ide o jeden z mnohých incidentov, ktoré sa v Kanade udiali v rámci predvolebnej kampane. Kandidáti mnohých politických strán sa už sťažovali napríklad na to, že boli terčom sexistických a rasových nadávok.



Trudeau minulý mesiac vyhlásil predčasné parlamentné voľby, ktorých termín stanovili na 20. septembra. Premiér sa spolieha na to, že vďaka úspešnému zvládnutiu pandémie koronavírusu a s ňou súvisiacej ekonomickej krízy si jeho strana získala medzi obyvateľstvom väčšiu podporu a v nadchádzajúcich voľbách získa v kanadskom parlamente väčšinové zastúpenie.



V predchádzajúcich voľbách v roku 2019 sa to jeho Liberálnej strane totiž nepodarilo a odvtedy Trudeau vedie menšinovú vládu. Pri presadzovaní legislatívy sa musí spoliehať na podporu iných parlamentných strán. V posledných mesiacoch sa v tejto súvislosti sťažoval na obštrukcie zo strany opozície.



Trudeau sa dostal k moci v roku 2015, keď jeho Liberálna strana vo voľbách získala väčšinu z celkových 338 kresiel tamojšej Dolnej snemovne. Vo voľbách z roku z roku 2019 si však značne pohoršil, a to pre zverejnenie fotografií z večierka spred 20 rokov, na ktorých mal tvár zafarbenú na čierno.