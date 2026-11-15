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Na Kanárske ostrovy dorazilo za dva dni takmer 2200 migrantov
Ľudia pochádzajúci najmä zo západnej Afriky sa pokúšajú na Kanárske ostrovy dostať nebezpečnou plavbou na chatrných plavidlách.
Autor TASR
Madrid 15. novembra (TASR) — Španielska námorná záchranná služba v nedeľu uviedla, že za posledné dva dni dorazilo na Kanárske ostrovy na plavidlách takmer 2200 migrantov. Súostrovie pri severozápadnom pobreží Afriky predstavuje jeden z hlavných vstupných bodov pre migrantov prichádzajúcich do Španielska, píše TASR podľa agentúry AP.
Ľudia pochádzajúci najmä zo západnej Afriky sa pokúšajú na Kanárske ostrovy dostať nebezpečnou plavbou na chatrných plavidlách. Podľa údajov ministerstva vnútra dorazilo do Španielska po mori v období od januára do konca októbra niečo vyše 28.000 ľudí, z nich viac ako 13.000 práve na Kanárske ostrovy.
Námorná záchranná služba informovala, že poskytla pomoc 1324 migrantom na palube 14 člnov; väčšina z nich dorazila na ostrov El Hierro. Tento počet sa blíži k dennému rekordu na tejto trase zo 7. novembra 2020, kedy bolo zachránených 1461 ľudí.
Úsek Atlantického oceánu medzi západnou Afrikou a Kanárskymi ostrovmi patrí z hľadiska počtu obetí k najtragickejšín migračným trasám na svete. Ostrovy sú od najbližšieho bodu v Afrike vzdialené približne 105 kilometrov, mnohí migranti sa v snahe vyhnúť bezpečnostným zložkám vydávajú na dlhšie trasy a plavba môžeu trvať dni alebo dokonca týždne. Väčšina z nich vyráža z Mauretánie.
Ľudia pochádzajúci najmä zo západnej Afriky sa pokúšajú na Kanárske ostrovy dostať nebezpečnou plavbou na chatrných plavidlách. Podľa údajov ministerstva vnútra dorazilo do Španielska po mori v období od januára do konca októbra niečo vyše 28.000 ľudí, z nich viac ako 13.000 práve na Kanárske ostrovy.
Námorná záchranná služba informovala, že poskytla pomoc 1324 migrantom na palube 14 člnov; väčšina z nich dorazila na ostrov El Hierro. Tento počet sa blíži k dennému rekordu na tejto trase zo 7. novembra 2020, kedy bolo zachránených 1461 ľudí.
Úsek Atlantického oceánu medzi západnou Afrikou a Kanárskymi ostrovmi patrí z hľadiska počtu obetí k najtragickejšín migračným trasám na svete. Ostrovy sú od najbližšieho bodu v Afrike vzdialené približne 105 kilometrov, mnohí migranti sa v snahe vyhnúť bezpečnostným zložkám vydávajú na dlhšie trasy a plavba môžeu trvať dni alebo dokonca týždne. Väčšina z nich vyráža z Mauretánie.