Na Kanárske ostrovy prišlo tento týždeň vyše 500 migrantov

Madrid 4. októbra (TASR) - Tento týždeň dorazilo na španielske Kanárske ostrovy na štyroch veľkých drevených člnoch viac ako 500 migrantov, oznámili v stredu miestne záchranné zložky. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Na jednom z plavidiel sa viezlo 280 migrantov. Podľa španielskej tlačovej agentúry EFE išlo o najväčší počet migrantov na jedinej lodi od roku 1994, keď prevádzači začali pravidelne využívať trasu na Kanárske ostrovy.



Koordinátor španielskeho Červeného kríža José Antonio Rodríguez Verona uviedol, že toľko ľudí na jednej lodi nevidel od roku 2008, keď ich na jednom plavidle dorazilo 234.



Po príchode do malého prístavu v obci La Restinga na južnom cípe ostrova Hierro potrebovali lekárske ošetrenie len piati migranti.



Úrady na Kanárskych ostrovoch v uplynulých dňoch zadržali stovky migrantov, ktorí sa pokúšali dostať na ďalšie ostrovy v súostroví neďaleko severozápadného pobrežia Afriky, ako aj do kontinentálnej časti krajiny.



Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že tento rok do 30. septembra dorazilo na Kanárske ostrovy na lodiach takmer 15.000 migrantov, čo predstavuje 20-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Väčšina z nich vyplávala z afrického štátu Senegal.