Na Kanárske ostrovy sa nelegálne dostal rekordný počet migrantov

Madrid 2. januára (TASR) - V roku 2024 sa na španielske Kanárske ostrovy cez čoraz nebezpečnejšiu atlantickú trasu nelegálne dostalo rekordných 46.843 migrantov. Vyplýva to zo štvrtkových oficiálnych údajov, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Španielske ministerstvo vnútra uviedlo, že v minulom roku prijala krajina 63.970 nelegálnych migrantov, drvivá väčšina na súostroví v Atlantickom oceáne. V roku 2023 ich bolo 56.852.



Krajina sa dostala do popredia migračnej krízy v Európskej únii, keďže prísnejšie kontroly v Stredozemnom mori nútia čoraz viac migrantov, aby sa pokúsili o nebezpečnú cestu zo západnej Afriky na Kanárske ostrovy.



Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) uviedla, že počet nelegálnych prekročení hraníc bloku od januára do novembra 2024 klesol o 40 percent, ale na takzvanej atlantickej migračnej trase vzrástol o 19 percent. Najčastejšie išlo o štátnych príslušníkov Mali, Senegalu a Maroka.



Štvrtkové čísla potvrdili údaje zverejnené v decembri, podľa ktorých bol v novembri už druhý rok po sebe prekonaný rekord v počte migrantov prichádzajúcich na Kanárske ostrovy loďou.



V správe mimovládnej organizácie Caminando Fronteras z minulého týždňa sa uvádza, že od 1. januára do 5. decembra 2024 zahynulo alebo zmizlo najmenej 10.457 migrantov pokúšajúcich sa dostať do Španielska po mori. Podľa nej ide o asi 50-percentný nárast v porovnaní s rokom 2023 a najvyšší počet obetí od roku 2007, keď sa začalo s evidenciou.