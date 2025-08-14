< sekcia Zahraničie
Na Kapverdoch vyhlásili po prechode búrky Erin stav núdze
Podľa miestnej civilnej ochrany v pondelok spadlo za päť hodín 193 milimetrov zrážok, augustový priemer je pritom len 15 milimetrov.
Autor TASR
Praia 14. augusta (TASR) — Vláda Kapverdskej republiky vyhlásila z dôvodu rozsiahlych škôd spôsobených tropickou búrkou Erin, ktorá tento africký ostrovný štát zasiahla v pondelok, stav núdze. Oznámil to v stredu premiér José Ulisses Correia e Silva, informovala agentúra DPA.
Podľa oficiálnych údajov prišlo na Kapverdoch pri prechode búrky o život najmenej osem ľudí. Rozsiahle záplavy na ostrovoch Săo Vicente, Santo Antăo a Săo Nicolau pripravili o strechu nad hlavou približne 1500 obyvateľov.
Záchranári s pomocou polície a armády vo štvrtok pokračovali v pátraní po desiatkach nezvestných.
Svetová banka poskytla Kapverdom na obnovu desať miliónov dolárov. Vláda tiež vyhlásila dvojdňový štátny smútok. Podľa portugalskej tlačovej agentúry Lusa vyslalo Portugalsko na Kapverdy vojenskú loď s humanitárnou pomocou.
Kapverdy tvorí desať ostrovov, kde žije vyše 520.000 ľudí. Vďaka teplému podnebiu a piesočnatým plážam sú obľúbenou turistickou destináciou. Okrem kultúrnej rozmanitosti je toto súostrovie v ležiace pri západnom pobreží Afriky považované aj za raj pre potápačov.
