Na Kapverdoch vyhlásili po prechode búrky Erin stav núdze

Na satelitnej snímke, ktorú poskytla Národná oceánska a atmosférická správa (NOAA) je vidieť tropickú búrku Erin v stredu 13. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Praia 14. augusta (TASR) — Vláda Kapverdskej republiky vyhlásila z dôvodu rozsiahlych škôd spôsobených tropickou búrkou Erin, ktorá tento africký ostrovný štát zasiahla v pondelok, stav núdze. Oznámil to v stredu premiér José Ulisses Correia e Silva, informovala agentúra DPA.

Podľa oficiálnych údajov prišlo na Kapverdoch pri prechode búrky o život najmenej osem ľudí. Rozsiahle záplavy na ostrovoch Săo Vicente, Santo Antăo a Săo Nicolau pripravili o strechu nad hlavou približne 1500 obyvateľov.

Podľa miestnej civilnej ochrany v pondelok spadlo za päť hodín 193 milimetrov zrážok, augustový priemer je pritom len 15 milimetrov.

Záchranári s pomocou polície a armády vo štvrtok pokračovali v pátraní po desiatkach nezvestných.

Svetová banka poskytla Kapverdom na obnovu desať miliónov dolárov. Vláda tiež vyhlásila dvojdňový štátny smútok. Podľa portugalskej tlačovej agentúry Lusa vyslalo Portugalsko na Kapverdy vojenskú loď s humanitárnou pomocou.

Kapverdy tvorí desať ostrovov, kde žije vyše 520.000 ľudí. Vďaka teplému podnebiu a piesočnatým plážam sú obľúbenou turistickou destináciou. Okrem kultúrnej rozmanitosti je toto súostrovie v ležiace pri západnom pobreží Afriky považované aj za raj pre potápačov.
