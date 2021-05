Na kaspickom pobreží vyplavilo 150 uhynutých vzácnych tuleňov

Moskva 7. mája (TASR) - Ruskí výskumníci objavili na pobreží Kaspického mora viac než 150 uhynutých tuleňov patriacich k ohrozenému druhu. Informovala o tom vo štvrtok stanica Slobodná Európa s odvolaním sa na tlačové agentúry AFP a TASS.



Viktor Nikiforov z moskovského námorného inštitútu pre výskum cicavcov uviedol, že telá kaspických tuleňov boli nájdené v Dagestanskej republike. Presná príčina tohto javu nebola bezprostredne známa.



Podľa zmieneného vedca však úhyn mohlo spôsobiť "priemyselné znečistenie, rybolov alebo pytliactvo, keď sú tulene chytané do sietí", uviedol Nikiforov. "Možno ide o následok klimatickej zmeny alebo o kombináciu viacerých príčin," dodal.



Bádatelia spresnili, že tulene boli objavené približne 100 kilometrov južne od dagestanského hlavného mesta Machačkala, ako aj na lokalite, ktoré je od metropoly vzdialená 50 kilometrov severným smerom.



Federálny úrad pre rybolov na severnom Kaukaze vyslal na dané miesto svojich inšpektorov. Prípadom sa zaoberá aj Vyšetrovací výbor Ruskej federácie (Sledkom).



Kaspický tuleň je jediným cicavcom žijúcim v Kaspickom mori - najväčšom vnútrozemskom vodnom útvare na svete.



Tento endemický druh po celé desaťročia čelil nadmernému lovu a priemyselnému znečisteniu mora. Počet kaspických tuleňov sa v súčasnosti odhaduje na menej než 70.000, pričom na začiatku 20. storočia ich bolo vyše milióna.



Ruské úrady vlani v decembri oznámili úhyn vyše 300 kaspických tuleňov v dagestanskej časti kaspického pobrežia. Kaspický tuleň je Medzinárodnou úniou na ochranu prírody a prírodných zdrojov (OUCN) registrovaný ako ohrozený druh. V tomto roku ho zapísali aj do ruskej červenej knihy ohrozených a vzácnych druhov.



Kaspické more, zdieľané piatimi pobrežnými krajinami - Ruskom, Kazachstanom, Azerbajdžanom, Iránom a Turkménskom -, oplýva bohatými zásobami ropy a zemného plynu.



Znečistenie pochádzajúce z ťažby uhľovodíkov a znižujúca sa hladina vody predstavuje hrozbu pre mnohé miestne živočíšne druhy a zneisťuje i budúcnosť samotného mora.