Na Kilimandžáre po niekoľkých dňoch opäť vypukol lesný požiar

Dodoma 26. októbra (TASR) - Na najvyššej africkej hore Kilimandžáro sa opäť rozhorel lesný požiar, o ktorom sa tanzánski predstavitelia domnievali, že je už pod kontrolou. Tamojšie úrady o tom informovali v noci na stredu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Požiar vypukol ešte v piatok vo výške približne 4000 metrov blízko tábora Karanga na južnej strane Kilimandžára, cez ktorý prechádzajú horolezci smerujúci na vrchol hory.



Plamene pomohol rozšíriť aj silný vietor. Skupine zloženej z viac ako 400 ľudí vrátane študentov a dobrovoľníkov sa však oheň podarilo do nedele dostať pod kontrolu, prv než sa stihol rozšíriť do ďalších lokalít.



"Požiar v priebehu noci opäť vypukol na troch miestach, kde sa ho predtým podarilo dostať pod kontrolu," uviedlo tamojšie ministerstvo prírodných zdrojov a cestovného ruchu. Dodalo, že jednu z postihnutých oblastí sa už podarilo uhasiť.



Požiar si zatiaľ nevyžiadal ani obete, ani zranených, píše AFP. Podľa ministerstva oheň nepredstavuje nebezpečenstvo ani pre turistov. Tanzánske úrady sa však bezprostredne odmietli vyjadriť k rozsahu škôd, ktoré požiar spôsobil.



Africký vrch Kilimandžáro je zaradený do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, a to najmä pre viaceré ohrozené druhy živočíchov a rastlín, ktoré žijú a rastú v jeho blízkosti. Posledný veľký požiar tam vypukol v októbri 2020, keď sa oheň rozšíril na 95 štvorcových kilometrov pôdy.