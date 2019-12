Na klimatickom proteste v Amsterdame zadržali niekoľko aktivistov

Amsterdam 14. decembra (TASR) - Holandská pohraničná polícia v sobotu na amsterdamskom letisku Schiphol počas demonštrácie organizácie Greenpeace zadržala niekoľkých klimatických aktivistov. Tí sa svojím protestom snažili docieliť, aby toto medzinárodné letisko prijalo plán na znižovanie emisií skleníkových plynov, informovala agentúra AFP.



Policajti začali protestujúcich odsúvať do obchodného centra Schiphol Plaza nachádzajúce sa na letisku, kde sa zhromaždila skupina 100 až 150 aktivistov s plagátmi, kričiac rôzne heslá, ako napríklad "Zdaňte lietadlo, vezmite si vlak". Jeden z demonštrantov sa počas nepovoleného protestu pripútal reťazou k stĺpu v preplnenej letiskovej hale.



Na protest dohliadali viac než dve desiatky policajtov, ktorí niektorých z protestujúcich zadržali a odviedli von z budovy do pripraveného policajného auta.



Hnutie Greenpeace kritizovalo plánované rozširovanie amsterdamského letiska, ktoré je jedným z najväčších v Európe. Aktivisti požadujú, aby letisko prijalo opatrenia nevyhnutné na znižovanie emisií oxidu uhličitého v leteckom priemysle, čo má zahŕňať zníženie počtu letov, rušenie letov na krátku vzdialenosť, podporu využívania vlakovej dopravy a zrušenie plánu rozširovania letiska.



Ako uviedol hovorca letiska Schiphol Hans van Kastel, v dôsledku demonštrácie neboli ovplyvnené nijaké lety. Van Kastel dodal, že letisko už má svoj klimatický plán vypracovaný. Jeho súčasťou je cieľ, že do roku 2030 bude toto letisko bez emisií skleníkových plynov a do roku 2050 bude letecká preprava na ňom bez emisií oxidu uhličitého.