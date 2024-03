Na koľajisku newyorského metra zomrel muž

New York 27. marca (TASR) - V newyorskom metre zomrel muž, keď ho strčili do koľajiska vlaku. Podľa polície išlo o nevyprovokovaný útok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Incident sa odohral v pondelok večer vo štvrti Východný Harlem, pričom totožnosť obete nebola bezprostredne známa. Polícia zatkla a obvinila z útoku 24-ročného muža, ktorý podľa miestnych médií trpel dlhodobými duševnými problémami.



V posledných mesiacoch sa v newyorskom metre stalo množstvo incidentov s použitím strelných zbraní a nožov. V niektorých prípadoch boli do koľajísk postrčení iní pasažieri.



Začiatkom marca preto nasadila guvernérka štátu New York Kathy Hochulová 750 príslušníkov Národnej gardy, aby monitorovali a chránili vyše 400 staníc miestneho metra.



Niekoľko hodín pred pondelkovým incidentom polícia oznámila nasadenie 800 svojich príslušníkov, ktorí majú zamedziť tomu, aby sa do metra dostávali osoby bez zaplatenia.



New York zažil prudký nárast zločinnosti počas pandémie koronavírusu v rokoch 2020 a 2021, ale štatistiky sa následne zlepšili. V januári zločinnosť v systéme metra zasa stúpla o takmer 50 percent oproti roku 2023.



Pri streľbe na stanici metra 12. februára zahynul jeden človek a päť ďalších utrpelo zranenia. Nedávno prišla o obe nohy žena, keď ju partner po hádke sotil pod vlak. V októbri hospitalizovali ženu v kritickom stave, keď ju evidentne narušená osoba strčila pred súpravu vchádzajúcu do stanice.