Na koncert Madonny prišlo na pláž Copacabana v Riu 1,6 milióna ľudí

Rio de Janeiro 5. mája (TASR) - Viac ako milión ľudí sa v sobotu večer zišlo na brazílskej pláži Copacabana v Riu de Janeiro, kde sa konal bezplatný koncert americkej popovej speváčky Madonny. Išlo o poslednú zastávku jej svetového turné "The Celebration Tour". TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



Pláž i priľahlý oceánsky bulvár zaplnilo podľa odhadov mesta 1,6 milióna návštevníkov. Mnohí tam boli celé hodiny alebo dokonca dni, aby získali dobré miesto, zatiaľ čo bohatší fanúšikovia kotvili na desiatkach lodí v blízkosti pláže a diváci sa tlačili tiež v apartmánoch budov nachádzajúcich sa na pobreží.



Hasiči pred koncertom, keď teplota prekročila 30 stupňov Celzia, rozprašovali vodu, aby ochladili fanúšikov zhromaždených v blízkosti pódia, a pitná voda sa rozdávala zadarmo. Teplota sa počas neskorej nočnej šou pohybovala okolo 27 stupňov Celzia.



Madonna (65) od 22.45 h miestneho času (03.45 SELČ v nedeľu) vyše dve hodiny predvádzala piesne ako "Like a Prayer", "Vogue" či "Express Yourself". Turné, ktoré sa začalo vlani v októbri v Londýne a pozostávalo z 81 vystúpení, bolo koncipované ako retrospektíva Madonninej vyše 40-ročnej umeleckej kariéry.



"Rio, tu sme na najkrajšom mieste na svete, s oceánom, horami a Ježišom," povedala Madonna davu s odkazom na tamojšiu obrovskú sochu Krista Spasiteľa na vrchu Corcovado. "Čarovné," dodala. Na šou sa zúčastnili aj brazílski popoví umelci Anitta a Pabllo Vittar, ako aj mladší hudobníci zo škôl samby.



V okolí konania koncertu bolo rozmiestnených viac ako 3000 policajtov. Úrady použili podobnú stratégiu riadenia davu ako pri vychýrených silvestrovských oslavách v meste.



Štátna a mestská samospráva Ria uviedli, že na usporiadanie koncertu vynaložili 20 miliónov realov (3,9 milióna dolárov), zvyšok financovali súkromní sponzori. Úrady odhadujú, že koncert by mohol priniesť ekonomike Ria približne 300 miliónov realov.