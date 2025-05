Na koncert speváčky Lady Gaga v brazílskom Riu prišlo 2,1 milióna ľudí

Rio de Janeiro 4. mája (TASR) - Americká popová speváčka Lady Gaga odohrala v sobotu bezplatný koncert na pláži Copacabana v brazílskom Riu de Janeiro. Podľa úradov bolo v publiku 2,1 milióna ľudí, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Išlo o dosiaľ najväčší koncert v kariére 39-ročnej speváčky. Financovalo ho samotné karnevalové mesto v snahe oživiť lokálnu ekonomiku. Úrady očakávajú, že podujatie prinesie hospodárstvu v prepočte 106 miliónov dolárov.



Lady Gaga, občianskym menom Stefani Germanottová, naposledy vystupovala v Brazílii v roku 2012. Umelkyňa mala byť v roku 2017 jedným z headlinerov festivalu Rock in Rio, ale na poslednú chvíľu musela vystúpenie zo zdravotných dôvodov zrušiť.



Na jej sobotňajší koncert sa fanúšikovia začali schádzať už týždeň predtým. Miestne úrady nasadili na podujatie obrovské množstvo bezpečnostných síl vrátane 5000 policajtov, dronov a kamier na sledovanie aj rozpoznávanie tvárí.



Šou s názvom Mayhem on the Beach sa prenášala naživo na internete a v televízii, pričom oficiálnym vysielateľom bol popredný brazílsky mediálny konglomerát Grupo Globo.



Dvojhodinová extravagantná šou bola rozdelená na štyri časti a zazneli počas nej hity ako Poker Face, Born This Way, Bad Romance, Paparazzi, Alejandro, Shallow, ako aj viacero skladieb z jej nového albumu Mayhem, ktorý vyšiel začiatkom marca.



Koncert v Riu bol jedným z propagačných koncertov, ktoré sa viažu k tejto platni. Samotné turné s názvom The Mayhem Ball sa začne v polovici júla a potrvá do decembra.



Na koncert Lady Gaga prišlo do Ria o pol milióna ľudí viac ako na koncert Madonny na rovnakom mieste minulý rok.



Starosta Ria Eduardo Paes chce každý rok v máji pozvať do mesta svetovú hudobnú hviezdu, ktorá na Copacabane odohrá veľký bezplatný koncert. Naznačil, že plánuje priviesť aj írsku rockovú skupinu U2, hoci neuviedol žiadny termín.



Predtým tu vystupovali aj The Rolling Stones, Lenny Kravitz alebo Rod Stewart, ktorý na Copacabanu prilákal na Silvestra v roku 1994 rekordných 3,5 milióna fanúšikov.