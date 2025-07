Na koncerte nacionalistického speváka Thompsona bolo 500-tisíc ľudí

Na snímke fanúšikovia na koncerte kontroverzného chorvátskeho speváka Marka Perkoviča, známeho pod umeleckým menom Thompson, v Záhrebe v sobotu 5. júla 2025. Foto: TASR/AP

Záhreb 6. júla (TASR) — Výnimočný sobotný koncert speváka Marka Perkoviča na dostihovej dráhe v Záhrebe vyvolal kritiku pre použitie pozdravu z čias ustašovského režimu počas druhej svetovej vojny. TASR o tom píše podľa agentúry AP.Na koncerte v areáli Hipodrom pri rieke Sáva bolo viac ako pol milióna ľudí, informovali v nedeľu organizátori. Záhreb má zhruba 800.000 obyvateľov. Spevák je známy pod prezývkou Thompson (podľa americkej automatickej pušky) a svoj trojhodinový koncert označil za „hudobné a vlastenecké predstavenie“. Sprevádzala ho veľkolepá svetelná šou a ohňostroj.„Chcel by som poslať odkaz celej Európe, aby sa vrátila k svojim tradíciám, ku svojim kresťanským koreňom, pretože len tak môže byť Chorvátsko opäť silné,“ povedal spevák na začiatku koncertu.Na bezpečnosť dohliadali tisíce policajtov a priamo v areáli bolo päť tisíc ochrankárov. Prichystaná poľná nemocnica mala kapacitu 200 ľudí a na zvýšený nápor boli pripravené aj záhrebské nemocnice. Neboli však hlásené žiadne závažné incidenty.Thompson spieva aj skladby, ktoré vznikli počas vojny po vyhlásení nezávislosti Chorvátska v roku 1991. Sú spájané s chorvátskou nacionalistickou scénou a velebením fašistického režimu počas druhej svetovej vojny. V sobotu zaznela aj pieseň s ustašovským vojnovým pozdravom „Za dom spremni“ (Za vlasť, pripravení).Pozdrav je považovaný za ekvivalent nacistického "Sieg Heil" a v Chorvátsku je trestný. Podľa súdneho rozhodnutia ho Perkovič môže používať ako súčasť svojej piesne, uviedla chorvátska štátna televízia HRT. Na koncerte publikum na ustašovský pozdrav reagovalo hlasným pokrikom.Denník Večernji List napísal, že „vynikajúca organizácia“ koncertu bola zatienená používaním pozdravu režimu, ktorý súhlasil s „masovými popravami ľudí“.Nech sú moderné interpretácie pozdravu akékoľvek, jeho korene siahajú „nepochybne“ do éry ustašovského režimu, poznamenala televízia N1. Pripomenula, že „Nemci urobili jasný rez“ a odstrihli sa od všetkého, čo súvisí s nacistami „aby zabránili krivým interpretáciám a návratu do temnej minulosti... Chorvátsko sa v roku 2025 ani zďaleka nepribližuje k tejto úrovni“.V susednom Srbsku prezident Aleksandar Vučić kritizoval Perkovićove koncerty ako prejav „podpory pronacistických hodnôt“. Bývalý srbský liberálny líder Boris Tadič povedal, že je to „veľká hanba pre Chorvátsko“ a „Európsku úniu“, pretože koncert „oslavuje zabíjanie príslušníkov jedného národa, v tomto prípade srbského“.