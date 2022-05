Na koncerte pre kráľovnú v Británii vystúpia Diana Rossová aj Queen

Londýn 19. mája (TASR) - Organizátori koncertu na počesť tzv. platinového jubilea britskej kráľovnej Alžbety II. zverejnili zoznam účinkujúcich. Informovala o tom vo štvrtok stanica BBC.



Slávnostné podujatie s oficiálnym názvom Platinum Party at the Palace, ktoré sa uskutoční 4. júna pred Buckinghamským palácom v Londýne - panovníčkiným sídlom -, bude pripomienkou 70. výročia jej nástupu na trón.



Medzi avizovanou dvadsiatkou umelcov figurujú Diana Rossová, Elton John, Rod Stewart, Andrea Bocelli, Hans Zimmer, Alicia Keysová, Nile Rodgers, George Ezra, Andrew Lloyd Webber, Queen+Adam Lambert či Duran Duran. Vystúpenie Eltona Johna však bude vopred nahrané, pretože spevák je momentálne na európskom turné.



Okrem hudobníkov počas galavečera vystúpia aj filmové, televízne a športové hviezdy, ako David Attenborough, David Beckham, Emma Raducanuová, Stephen Fry a Julie Andrewsová. Niektoré z nich budú prítomné osobne, iné iba sprostredkovane.



Dvaapolhodinový koncert bude jedným z vrcholov osláv jubilea, ktoré sa uskutočnia počas predĺženého víkendu. Odohrá sa na troch pódiách, jeho súčasťou budú aj 3D projekcie na fasáde paláca. Programom budú sprevádzať moderátori Kirsty Youngová a Roman Kemp. Koncert budú naživo vysielať BBC One, BBC Radio 2 a BBC iPlayer.



V publiku bude 22.000 ľudí, pričom 10.000 vstupeniek bolo poskytnutých verejnosti. Viac ako 7500 vstupeniek organizátori rozdali pracovníkom v kritickej infraštruktúre, príslušníkom ozbrojených síl, dobrovoľníkom a charitatívnym organizáciám.



Alžbeta II., ktorá v apríli oslávila svoje 96. narodeniny, je najdlhšie vládnucou britskou panovníčkou. Jej manžel, princ Philip, zomrel vlani vo veku 99 rokov, dva mesiace pred dosiahnutím storočnice.