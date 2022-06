Na konferenciu o obnove Ukrajiny príde 100-členná ukrajinská delegácia

Bern 30. júna (TASR) - Ukrajinský premiér Denys Šmyhal povedie približne 100-členú delegáciu Kyjeva, ktorá sa na budúci týždeň zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny vo švajčiarskom Lugane. Vo štvrtok o tom informoval ukrajinský veľvyslanec vo Švajčiarsku Artem Rybčenko, píše agentúra AFP.



Rybčenko uviedol, že pôjde vôbec o najväčšiu ukrajinskú delegáciu, ktorá vycestuje do zahraničia od februárového začiatku ruskej invázie. Okrem Šmyhala budú jej členmi šiesti členovia ukrajinskej vlády vrátane šéfa diplomacie Dmytra Kulebu, ako aj početní poslanci a regionálni predstavitelia.



Na konferencii o obnove Ukrajiny, ktorá sa uskutoční 4.-5. júla v Lugane, sa zúčastnia zástupcovia 38 krajín sveta a 14 medzinárodných organizácií. Medzi účastníkmi by mali byť aj premiéri Poľska a Česka, ako aj šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová.



Konferencia bola naplánovaná ešte predtým, ako Rusko 24. februára zaútočilo na Ukrajinu. Pôvodne sa mala zaoberať zavádzaním reforiem na Ukrajine, no vzhľadom na udalosti z posledných mesiacov sa zameria na povojnovú obnovu krajiny.



Pripravované podujatie v Lugane nebude darcovskou konferenciou. Jeho cieľom bude načrtnúť základné princípy a priority procesu obnovy Ukrajiny, hoci vojna na Ukrajine stále pokračuje.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mal byť podľa pôvodného plánu hostiteľom konferencie spoločne so švajčiarskym prezidentom Ignaziom Cassisom. Napokon sa však na nej zúčastní len virtuálne, keďže podľa veľvyslanca Rybčenka ukrajinské zákony nedovoľujú, aby prezident počas vojny cestoval za hranice.