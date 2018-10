Na konferenciu v Saudskej Arábii nepríde ani minister financií USA

Mnuchin na svojom konte na Twitteri napísal, že rozhodnutie padlo po stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom v Bielom dome.

Washington 18. októbra (TASR) - Americký minister financií Steven Mnuchin vo štvrtok oznámil, že sa nezúčastní na budúcotýždňovej konferencii o investíciách v Saudskej Arábii.



Mnuchin na svojom konte na Twitteri napísal, že rozhodnutie padlo po stretnutí s prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom zahraničných vecí Mikeom Pompeom v Bielom dome.



Mnuchin v tweete uviedol: "Nezúčastním sa na konferencii Iniciatíva za budúce investície v Saudskej Arábii."



Jeho oznámenie prišlo po tom, čo Pompeo novinárom v Bielom dome povedal, že americká administratíva bude čakať na výsledky vyšetrovaní Saudskej Arábie a Turecka v prípade zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího, kritického voči vláde v Rijáde. Podľa slov Pompea sa USA až potom rozhodnú, ako zareagujú, informovala tlačová agentúra AP.



Pompeo novinárom po odchode z Turecka v stredu povedal, že Amerika berie zmiznutie Chášukdžího "vážne". Pompeo sa v Turecku stretol aj s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Ten vyhlásil, že "Saudi pri vyšetrovaní spolupracovali a budú si vymieňať informácie z vyšetrovania".



Pompeo nepočul žiadnu zvukovú nahrávku údajnej novinárovej vraždy na saudskoarabskom konzuláte v tureckom Istanbule, uviedla neskôr médiám hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí.



Minister však novinárom zdôraznil, že USA a Saudská Arábia majú dôležité vzťahy, vrátane spolupráce pri obrane proti krokom Iránu. Pompeo tiež povedal: "Ak sa však Saudská Arábia zapája do činnosti, ktorá je nezákonná, je to neprijateľné. Nikto nebude brániť činnosť takéhoto druhu. Jednoducho musia povedať, čo sa stalo."



Účasť na investičnej konferencii v Rijáde, nazývanej aj "Davos v púšti", zrušili už skôr vysokopostavení predstavitelia ďalších krajín, napríklad Francúzska, Británie a Holandska, ako aj šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardová.



Účasť zrušil francúzsky minister financií Bruno Le Maire, po porade s ním takisto jeho holandský kolega Wopke Hoekstra. Neuskutoční sa zrejme ani cesta holandskej obchodnej misie do Saudskej Arábie, plánovaná na december.



Saudská Arábia dúfala, že využije investičnú konferenciu na vylepšenie svojho obrazu vo svete a predstaví sa ako pokroková krajina zaujímajúca sa o nové technológie a udržateľnú energiu.



La Maire uviedol, že zmiznutie kritického novinára Chášukdžího je "vážna" vec a saudskoarabské úrady majú čo vysvetľovať. Dodal však, že jeho rozhodnutie nespochybňuje strategické partnerstvo Francúzska a Saudskej Arábie.



Britský minister zahraničného obchodu Liam Fox tiež zrušil účasť na konferencii o investíciách v Saudskej Arábii a ako dôvod uviedol podiel kráľovstva na zmiznutí a údajnom zavraždení novinára.



Británia vyhlásila, že je "veľmi znepokojená" zmiznutím Chášukdžího, ktorého naposledy videli 2. októbra, keď vchádzal na saudskoarabský konzulát v tureckom Istanbule, aby si tam prevzal doklady potrebné pre svoj sobáš s tureckou snúbenicou. Tureckí predstavitelia tvrdia, že novinára na konzuláte zabili a rozštvrtili.



Saudskoarabskí predstavitelia odmietajú tieto obvinenia ako "nepodložené", ale neposkytli žiadny dôkaz o tom, že novinár opustil konzulát živý.



Na konferenciu nepríde ani niekoľko ďalších vplyvných finančníkov a šéfov firiem.