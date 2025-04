Na konkláve sa nezúčastní kardinál odsúdený za spreneveru majetku

Vatikán 29. apríla (TASR) - Taliansky kardinál s volebným právom Angelo Becciu v utorok oznámil svoju neúčasť na nadchádzajúcom konkláve, pri ktorej zástupcovia katolíckej cirkvi zvolia nového pápeža. Kardinála v roku 2023 vatikánsky súd odsúdil za podvod a spreneveru majetku cirkvi. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a ANSA.



Voči rozsudku sa 76-ročný Becciu odvolal a jeho prípadná účasť dosiaľ nebola zrejmá. O práva kardinála však prišiel už po vypuknutí škandálu v roku 2020.



Niekdajší prefekt Kongregácie pre kauzy svätých sa údajne pokúšal zaistiť si účasť na konkláve. Názor zmenil po tom, ako mu bývalý štátny tajomník Svätej stolice Pietro Parolin ukázal dokumenty podpísane pápežom Františkom, podľa ktorých by nemal byť účastníkom konkláve. Parolin patrí medzi hlavných papabile - kandidátov s vysokou šancou na zvolenie za pápeža.



„Majúc na pamäti dobro cirkvi, ktorej som slúžil s vernosťou a láskou, a aby som prispel k spoločenstvo a pokojnému priebehu konkláve, rozhodol som sa poslúchnuť pápeža Františka, tak ako som to vždy robil, a nevstúpim do konkláve, pričom som naďalej presvedčený o svojej nevine,“ vyhlásil Becciu v utorok.