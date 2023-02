POŽIAR NA KONTAJNEROVEJ LODI: Posádku evakuovali

Riga 22. februára (TASR) - Kontajnerová loď plaviaca sa pod holandskou vlajkou v Baltskom mori z Litvy do Lotyšska začala v stredu nadránom horieť a 15 členov posádky museli v Rižskom zálive evakuovať. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Lodná spoločnosť JR Shipping so sídlom v holandskom prístave Harlingen vo vyhlásení napísala, že 168 metrov dlhú kontajnerovú loď Escape postihol požiar v strojovni.



"Po neúspešných pokusoch uhasiť požiar sa kapitán lode Escape rozhodol pre rozumný krok evakuovať plavidlo," uviedla lodná spoločnosť. "Všetkých 15 námorníkov ... bezpečne nastúpilo na palubu neďalekej lode Kairit, ktorá teraz pokračuje do vôd Rižského zálivu. Nikto z posádky Escapeu neutrpel zranenia," doplnila spoločnosť.



Presná príčina požiaru ešte nie je známa. Privolaná záchranná spoločnosť bude riešiť prebiehajúci incident a loď zaistí.



Hovorca spoločnosti JR Shipping uviedol, že loď "prepravovala všetky možné druhy tovaru" a zatiaľ nie je jasné, či viezla aj nebezpečný materiál. K lodi sa už plavia dva vlečné člny schopné hasiť požiare. Escape sa plavila z litovského prístavného mesta Klaipeda do prístavu v Rige.



Escape spustili na vodu v roku 2011 a má výtlak 17.000 ton, uviedla lotyšská verejnoprávna stanica LSM.