Na kontrolnom stanovišti pri Jeruzaleme zastrelili ženu s nožom

Jeruzalem 12. júna (TASR) - Na izraelskom kontrolnom stanovišti v Predjordánsku zastrelili mladú ženu vyzbrojenú nožom, ktorá nereagovala na výzvy na zastavenie. Oznámila to v nedeľu izraelská polícia.



K udalosti došlo pri obci Kalandijá severne od Jeruzalema. Žena s nožom sa blížila k tamojšiemu izraelskému kontrolnému stanovišťu medzi Izraelom a Predjordánskom. Keď neuposlúchla výzvy na zastavenie, zastrelil ju pracovník súkromnej izraelskej bezpečnostnej služby, uviedla agentúra AP.



Podľa izraelskej polície išlo o 28-ročnú obyvateľku Predjordánska. Izraelské aj palestínske médiá uviedli, že to bola Palestínčanka.



Kalandíja je hlavným priechodom pre palestínskych obyvateľov Predjordánska na územie Izraela, predovšetkým pre tých, ktorí smerujú do Jeruzalema. Na izraelskej strane priechodu hliadkujú pracovníci súkromných bezpečnostných služieb.



Izraelská polícia po zastrelení Palestínčanky uzavrela priechod v oboch smeroch.



K podobným udalostiam dochádza v Predjordánsku opakovane. Len tento týždeň tam izraelské sily zastrelili piatich Palestínčanov, troch z nich počas zatýkania osoby podozrivej z terorizmu. Násilie v Predjordánsku sa výraznejšie vystupňovalo počas mája, keď tam pri zrážkach s izraelskými vojakmi a pri údajných pokusoch o útoky zahynulo najmenej 30 Palestínčanov.