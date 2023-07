Na kontroverznom nemeckom festivale sa zranilo 22 policajtov

Mainz 8. júla (TASR) - Prinajmenšom 22 policajtov utrpelo v sobotu nadránom zranenia pri potýčkach s výtržníkmi, ku ktorým došlo na kontroverznom festivale na oslavu Eritrey v meste Giessen v strednej časti Nemecka. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Policajti ešte pred samotným začiatkom podujatia zadržali 60 osôb. Aj potom ich však napádali ľudia pokúšajúci sa preniknúť na festival, uvádzajú úrady v spolkovej krajine Hesensko.



Polícia sa pokúsila okolo 5.30 h ráno zabrániť vyše 100 ľuďom, aby preliezli cez plot a dostali sa na festival. Tí však na policajtov začali útočiť, pričom po nich hádzali rôzne predmety vrátane kameňov, fliaš a dymovníc. Osoby, ktoré takéto potýčky podnecovali, sú považované za členov eritrejskej opozície.



Kritici tohto podujatia ho totiž spájajú s oslavou autoritárskeho eritrejského režimu tamojšieho prezidenta Isayasa Afewerkiho, ktorý v tejto africkej krajine vládne už zhruba 30 rokov, a síce od jej osamostatnenia od Etiópie.



Skôr než došlo k násilným potýčkam, nariadila polícia oblasť opustiť približne 50 osobám. Na základe videozáznamu na sociálnych sieťach však bolo zrejmé, že demonštranti majú napriek tomu v úmysle dostať sa na festival. Polícia informovala, že použila obušky aj paprikový sprej, no rozhnevanému davu nedokázala zabrániť v tom, aby prenikol do areálu haly Hessenhallen, kde sa podujatie konalo.



DPA pripomína, že vlani v auguste zaútočila približne 100 ľudí na pomocníkov aj návštevníkov tohto podujatia. Mnohí utrpeli zranenia. Mesto Giessen chcelo tento rok festival zakázať, no súdy na to nevideli dôvod.