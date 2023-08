Maďarská diplomacia reagovala na kontroverznú ruskú učebnicu dejepisu

Budapešť 29. augusta (TASR) - Na novú ruskú štátnu učebnicu dejepisu, ktorá označuje revolúciu Maďarov z roku 1956 za vzburu fašistických radikálov, odmietavo reagoval v utorok štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer. Podľa jeho vyjadrenia pre server origo.hu bola uvedená revolúcia vzburou Maďarov proti komunistickej diktatúre, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V roku 1956 sa maďarský ľud vzbúril proti komunistickej diktatúre, to je jasný, jednoznačný fakt, ktorý nie je predmetom diskusie. Akékoľvek tvrdenie o opaku je nepravdivé. To, čo sa stalo, je také jasné, že o tom nebudeme s nikým otvárať debatu," povedal Menczer.



Nová ruská štátna učebnica dejepisu označuje revolúciu Maďarov z roku 1956 za vzburu fašistických radikálov a odsun sovietskych vojsk z krajín východného bloku považuje za chybu, upozornil v nedeľu server g7.hu s odvolaním sa na článok ruského opozičného spravodajského webu Meduza.



Ruskí žiaci 11. ročníka sa podľa správy budú povinne učiť okrem iného aj o "povstaní radikálov s fašistickou minulosťou v Maďarsku v roku 1956, ktorí spáchali mnoho vrážd, pričom ich obeťami boli aj radoví maďarskí vojaci". Povstanie potlačil Sovietsky zväz na základe žiadosti vtedajšej maďarskej vlády, píše sa v učebnici.



Podľa servera magyarhang.hu sa maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) preto obrátila na ruského veľvyslanca v Budapešti Jevgenija Arnoldoviča Stanislavova a strana Momentum žiadala šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, aby zareagoval na tieto skutočnosti.



Protest na každej možnej diplomatickej úrovni ako jediný prijateľný krok zo strany maďarskej vlády voči nepravdivým výrokom ruskej učebnice dejepisu požadovali dvaja bývalí ministri zahraničia. Exminister Géza Jeszenszky vyjadril názor, že nielen Szijjártó, ale aj premiér Viktor Orbán by mali zareagovať na falšovanie histórie, ktoré uráža maďarský národ. Podobne sa vyjadril pre server aj exminister zahraničných vecí Péter Balázs. Podľa neho by mala protestovať okrem Szijjártóa a Orbána aj prezidentka republiky Katalin Nováková.



