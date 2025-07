Na konzmodróme Sohe dokončili výstavbu námorného móla

Pchjongjang 17. júla (TASR) — V areáli severokórejského kozmodrómu Sohe ležiacom neďaleko hraníc s Čínou, ktorý slúži na vypúšťanie špionážnych satelitov a skúšky rakiet a raketových motorov, dokončili výstavbu nového námorného móla. Vyplýva to zo satelitných záberov zhotovených poľsko-fínskym satelitným operátorom ICEYE, informuje TASR s odvolaním sa na štvrtkovú správu agentúry Reuters.



Mólo viditeľné na snímkach podľa spoločnosti ICEYE umožní prepravu väčších komponentov rakiet, ako to bolo predtým možné po železnici. Z kozmodrómu by tak mohli štartovať i rakety, ktoré dokážu prekonať väčšie vzdialenosti.



Výstavba kozmodrómu sa začala v 90. rokoch, pričom jej musela ustúpiť dedina, ktorej obyvateľov presťahovali. Jeho existenciu však Severná Kórea priznala až v marci 2012, keď avizovala vypustenie družice pri príležitosti 100. výročia narodenia vodcu Kim Ir-sena, ktoré však zlyhalo.



Severokórejský vodca Kim Čong-un v roku 2022 kozmodróm osobne navštívil a nariadil jeho modernizáciu a rozšírenie, aby sa odtiaľ dali vypúšťať aj rakety, ktoré sú schopné niesť vojenské špionážne satelity.



Na záberoch z 9. júla je vidieť pri novom móle aj lode, čo podľa ICEYE naznačuje, že je už pravdepodobne v prevádzke. Spoločnosť odhaduje, že vybudovanie móla trvalo približne 28 mesiacov.



Severná Kórea v novembri 2023 úspešne umiestnila na obežnú dráhu svoj prvý špionážny satelit. Táto izolovaná krajina podľa juhokórejských predstaviteľov rozvíja svoj satelitný program pravdepodobne s pomocou Ruska, ktorému na oplátku okrem iného poskytla vojakov vo vojne s Ukrajinou.



Severná Kórea tvrdí, že jej vojenské aktivity vrátane vlastnenia jadrových zbraní sú jej zvrchovaným právom a slúžia len na sebaobranu. Spojené štáty a ich spojencov, ktorí na Pchjongjang uvalili sankcie a pravidelne organizujú vojenské cvičenia, obviňuje z „nepriateľskej politiky“.