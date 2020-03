Na koronavírus bol pozitívne testovaný nemecký poslanec

Berlín 11. marca (TASR) - V Nemecku zaznamenali v stredu prvý potvrdený prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v radoch poslancov Spolkového snemu. Ide o člena Slobodnej demokratickej strany (FDP) Hagena Reinholda, informovala agentúra DPA.



Spolupracovníci infikovaného muža sú v dobrovoľnej domácej karanténe.



Reinhold neskôr pre denníky mediálnej skupiny RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) povedal, že prvé príznaky mal po návrate z lyžovačky v Rakúsku. "Po mojom návrate som mal mierny kašeľ a v pondelok som sa dal vyšetriť lekárkou Bundestagu," povedal poslanec. Teraz je už v poriadku.



V preventívnej domácej karanténe je aj zhruba 15 poslancov frakcie Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), keďže 2. marca prišli do kontaktu s osobou z ministerstva spravodlivosti, u ktorej sa neskôr potvrdila nákaza koronavírusom.



Predseda Spolkového snemu Wolfgang Schäuble v uplynulých dňoch nariadil, že kupola i terasa na streche budovy Ríšskeho snemu zostanú pre návštevníkov až do odvolania zatvorené. Do konca apríla sa nebudú konať ani návštevnícke prehliadky Bundestagu.



V Nemecku je podľa aktuálnych údajov Inštitútu Roberta Kocha (RKI) 1567 nakazených ľudí, čo je o 300 viac ako bolo v utorok.