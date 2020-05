Na koronavírus bol pozitívne testovaný Bolsonarov hovorca

Brazília 7. mája (TASR) - Hovorca brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara Otávio do Rego Barros bol pozitívne testovaný na nový koronavírus SARS-CoV-2. Oznámila to v stredu jeho kancelária, píše agentúra Reuters.



Bolsonarov 59-ročný hovorca sa momentálne nachádza v karanténe vo svojom príbytku a nemá žiadne symptómy ochorenia COVID-19, ktoré nový druhu koronavírusu spôsobuje. Na výsledky testov, ktoré potvrdia alebo vyvrátia prítomnosť nákazy, čakajú vo svojich domovoch aj ďalší zamestnanci tlačového oddelenia.



Ako poznamenala Reuters, skutočnosť, že sa koronavírusom SARS-CoV-2 nakazil prezidentov hovorca, vzbudzuje ďalšie otázky, či vírusu nebol vystavený aj samotný Bolsonaro. Ten sa už podrobil dvom testom na prítomnosť koronavírusu, pričom oznámil, že oba dopadli negatívne. Bolsonaro nebezpečenstvo koronavírusu zľahčuje a namiesto zavádzania obmedzení v boji proti jeho šíreniu, požaduje návrat krajiny do normálu.



Počet smrteľných obetí koronavírusu v Brazílii stúpa stále rýchlejším tempom. Ako vyplýva z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, v stredu hlásili po prvý raz viac ako 600 úmrtí za 24 hodín, napísala agentúra DPA. V krajine zaznamenali celkovo 125.218 nakazených a 8536 ľudí ochoreniu COVID-19 podľahlo.