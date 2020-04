Na koronavírus v Taliansku zomrelo 151 lekárov

Rím 27. apríla (TASR) - Od februára zomrelo na nový koronavírus vyše 150 talianskych lekárov. V pondelok to oznámilo združenie zdravotníkov FNOMCeO, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Počet obetí medzi lekármi dosiahol 100 ešte 9. apríla. Združenie uviedlo, že teraz je ich 151.



Oficiálny počet úmrtí v Taliansku stúpol v pondelok večer o 333 na 26.977. Krajina hlásila tiež 1739 nových prípadov nákazy, čo je najnižší počet od prvej polovice marca.



Premiér Giuseppe Conte oznámil postupné uvoľňovania prísnych karanténnych opatrení, ktoré sa začne na budúci pondelok 4. mája, keď budú môcť ľudia prvýkrát od 9. marca vyjsť von na prechádzku.



Väčšina obchodov a ďalších prevádzok bude do 18. mája už otvorená, ale reštaurácie budú môcť podávať jedlá vo vnútri až od 1. júna, keď sa otvoria aj krčmy a bary.



Hlavní predstavitelia talianskeho zdravotníctva v pondelok varovali, že nosenie ochranných rúšok by nemalo dať ľuďom falošný pocit bezpečia pred koronavírusom.



Taliansko a ďalšie krajiny debatujú o tom, či by mali ľudia vždy nosiť vonku tvárové masky - dokonca aj vtedy, keď sa nenachádzajú v stiesnenom, obmedzenom prostredí.



Stredomorská krajina vyhlásila nosenie tvárových masiek za povinné vo verejnej doprave a v obchodoch, pričom od budúceho pondelka bude postupne rušiť prísne obmedzenia pohybu obyvateľstva.



Riaditeľ talianskeho Národného zdravotníckeho inštitútu (ISS) Silvio Brusaferro povedal, že ochranné masky by sa mali na ulici nosiť v prípadoch, keď je ťažké zachovať bezpečnú vzdialenosť od ostatných ľudí.



Masky či rúška však "nesmú dávať falošný pocit bezpečia", uviedol Brusaferro novinárom.



"Je to dodatočný prvok, ale osobná hygiena a odstup sú dôležitejšie," doplnil.



Oficiálny počet 26.977 mŕtvych z pondelka večera v Taliansku je najvyšší v Európe a druhý najvyšší po Spojených štátoch.



Počty mŕtvych a nových denných prípadov nákazy koronavírusom sú však najnižšie za vyše mesiaca.